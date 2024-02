Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini jelang Pilpres 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan Senin (12/2/2024) seiring dengan sentimen Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024. Analis pun merekomendasikan sejumlah saham pilihan.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyampaikan mengawali pekan jelang pesta demokrasi di dalam negeri, aura sentimen positif akan terlihat pada pola gerak IHSG. IHSG juga didukung data ekonomi seperti cadangan devisa.

"Dalam jangka panjang IHSG masih berada dalam kondisi uptrend dimana jika terjadi peluang koreksi minor masih dapat dimanfaatkan oleh Investor untuk melakukan akumulasi pembelian terutama untuk saham saham berfundamental kuat," paparnya dalam publikasi riset.

Pada Senin (12/2/2024) IHSG berpotensi menguat dalam rentang 7.123-7.272. Rekomendasi saham pilihannya adalah BBCA, BBNI, BBRI, TLKM, JSMR, UNVR, ICBP, ITMG, KLBF.

Sementara itu, IHSG selama sepekan pendek 5-7 Januari 2024 ditutup mengalami pelemahan 0,05% ke 7.2385,15 dari 7.238,78 pada pekan sebelumnya.

Investor asing terpantau memborong saham jelang libur Isra Mikraj dan Imlek, meskipun IHSG melemah. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan aksi beli bersih atau net buy investor asing sebesar Rp12,38 triliun secara year-to-date (ytd) hingga akhir perdagangan Rabu, (7/2/2024).

Saham paling diburu asing pada pekan ini ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan net buy masing-masing Rp1,1 triliun. Adapun, saham BMRI naik 4,51% sepekan ke Rp6.950, sedangkan saham BBRI naik 2,63% ke Rp5.850 per saham.

Jika berkaca secara historis pada Pemilu di tahun-tahun sebelumnya, IHSG selalu mengalami kenaikan. Misalnya, pada Pemilu 2004 periode Januari-September IHSG naik 2,32%.

Berlanjut ke Pemilu 2009 periode yang sama, IHSG naik 8,30%. Berikutnya pada Pemilu 2014 IHSG menguat 2,54%, sedangkan pada Pemilu 2019 IHSG hanya naik 0,48%.

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan bahwa pekan ini IHSG akan bergerak terbatas cenderung menguat karena pelaku pasar diperkirakan masih wait and see di tengah pemilu 2024.

“Selain itu, dengan adanya rilis data inflasi Amerika Serikat [AS] bulan Januari 2024 yang diperkirakan tetap di level 3,4% YoY, kami perkirakan membuat the Fed masih akan bersikap hawkish,” ujar Audi kepada Bisnis, Minggu (11/2/2024).

Di sisi lain, dia menuturkan bahwa rilis kinerja emiten untuk 2023 diperkirakan menjadi faktor penggerak arah pasar dalam beberapa waktu mendatang.

“Dengan kami melihat perbankan memiliki catatan kinerja tumbuh positif, maka diperkirakan pergerakan sahamnya masih akan menopang IHSG,” katanya.

Berikut saham pilihan Kiwoom Sekuritas dengan teknikal analisis:

ASII – Trading Buy

Support: 5.100

Resistance: 5.700

BRIS – Trading Buy

Support: 2.270

Resistance: 2.500

AMRT – Buy on Break 2.650

Support: 2.530

Resistance: 2.810

