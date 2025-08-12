Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Harga buyback emas Antam turun Rp21.000 menjadi Rp1.770.000/gram pada 12 Agustus 2025. Emas bersertifikat LBMA ini diakui global dan dikenakan PPh 22.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:54
Share
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025), tercatat sebesar Rp1.770.000 per gram. Angka tersebut turun Rp21.000 dibandingkan posisi sebelumnya.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Baca Juga

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Berat (gram) Harga Buyback
0,5 Rp885.000
1 Rp1.77.000
2 Rp3.540.000
5 Rp8.850.000
10 Rp17.700.000
25 Rp44.250.000
50 Rp88.500.000
100 Rp177.000.000

Sumber: Logam Mulia

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

KLBF, PEHA, KAEF, and INAF: A Performance Overview
Premium
36 menit yang lalu

KLBF, PEHA, KAEF, and INAF: A Performance Overview

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?

Harga Jual Emas Antam Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Harga Jual Emas Antam Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Harga Emas Anjlok Rp21.000, Begini Tips Buyback Biar Tetap Cuan

Harga Emas Anjlok Rp21.000, Begini Tips Buyback Biar Tetap Cuan

Merdeka Copper (MDKA) Catat Progres Proyek Emas Pani Capai 67%

Merdeka Copper (MDKA) Catat Progres Proyek Emas Pani Capai 67%

Harga Emas Antam Turun Rp21.000 Hari Ini, Tebus Mulai dari Rp1,01 Juta

Harga Emas Antam Turun Rp21.000 Hari Ini, Tebus Mulai dari Rp1,01 Juta

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Merdeka Copper (MDKA) Catat Progres Proyek Emas Pani Capai 67%
Korporasi
31 menit yang lalu

Merdeka Copper (MDKA) Catat Progres Proyek Emas Pani Capai 67%

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus
Emas
32 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?
Emas
33 menit yang lalu

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025
Korporasi
38 menit yang lalu

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025

Harga Jual Emas Antam Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025
Emas
52 menit yang lalu

Harga Jual Emas Antam Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

4

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

5

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Karnaval Domba Semarak HUT Kemerdekaan RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

4

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

5

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham