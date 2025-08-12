Bisnis Indonesia Premium
10 Saham Paling Cuan Saat IHSG Bullish: TNCA, PPRE, IMPC Melejit

IHSG menguat 2,44% ke 7.791,70 pada 12/8/2025. Saham TNCA, DKHH, IMPC, dan PPRE jadi top gainers hari ini.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 17:29
Karyawan melihat layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan melihat layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet saham tancap gas dan masuk jajaran top gainers atau saham paling cuan pada hari ini, Selasa (12/8/2025), di tengah penguatan laju indeks harga saham gabungan (IHSG) hampir menembus level 7.800. 

IHSG ditutup menguat 2,44% ke posisi 7.791,70 pada perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025). Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak dalam rentang 7.646,91 hingga 7.800,83.

Sebanyak 29,60 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi Rp20,12 triliun. Terdapat 406 saham yang ditutup pada zona hijau, sedangkan 264 saham ditutup turun dan 286 tidak berubah.

Berdasarkan data Bloomberg, saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. (TNCA) memimpin kenaikan paling tinggi mencapai 34,78% ke levelRp186 per saham. Posisi kedua dalam jajaran 10 top gainers hari ini adalah saham PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) yang melejit 34,62% ke posisi Rp105 per saham.

Berikutnya di posisi ketiga adalah saham PT PP Presisi Tbk. (PPRE) yang meroket 34,18% ke posisi Rp106 per saham. Disusul, saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH) yang melonjak 34% ke posisi Rp67 per saham.

Baca Juga : 10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN

Urutan kelima dalam jajaran 10 top gainers hari ini adalah saham PT Jaya Konstruksi Menggala Prata Tbk. (JKON) yang naik 26,92% menjadi Rp99 per saham. Menyusul di posisi keenam ada saham PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) yang tumbuh 25% ke Rp825 per saham.

Empat saham paling cuan lainnya, yaitu saham PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) yang naik 24,81% ke level Rp830 per saham, PT Pakuan Tbk. (UANG) melonjak 24,77% ke level Rp272 per saham, PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) terapresiasi 22,22% menjadi Rp352 per saham, dan saham PT Capitalinc Investment Tbk. (MTFN) yang menguat 20% ke posisi Rp6 per saham.

Sebelumnya, Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan bahwa secara teknikal, candle IHSG berbentuk white spinning top, masih di atas MA5 dan MA20, indikator Stochastic golden cross

“Kami proyeksikan hari ini IHSG akan mengalami penguatan. Saham pilihan hari ini meliputi BBRI, RAJA, GGRM, dan BTPS,” ujarnya dalam riset harian.

Baca Juga : IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI

Sementara itu, Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih mengatakan ada sejumlah sentimen yang memengaruhi IHSG pada hari ini. 

Dari dalam negeri, IHSG terapresiasi di awal pekan ditopang oleh saham big banks dan BREN. Jika diakumulasi sejak awal tahun penguatan IHSG mencapai 7,43% hingga Senin (11/8/2025). 

“Investor asing inflow di pasar ekuitas domestik Rp850 miliar, paling banyak akumulasi saham big banks,” pungkas Ratih dalam risetnya. 

Sedangkan dari mancanegara, kata Ratih, Bursa Wall Street kompak koreksi dilanda aksi profit taking. Pelaku pasar dinilai wait and see menjelang rilis data inflasi CPI hari ini, sebab kenaikan tarif impor AS berdampak pada kenaikan inflasi.

10 Saham Paling Cuan (Top Gainers) Selasa (12/8/2025)

  • PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. (TNCA) naik 34,78% ke level Rp186 per saham
  • PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) naik 34,62% ke level Rp105 per saham
  • PT PP Presisi Tbk. (PPRE) naik 34,18% ke level Rp106 per saham
  • PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH) naik 34% ke level Rp67 per saham
  • PT Jaya Konstruksi Menggala Prata Tbk. (JKON) naik 26,92% ke level Rp99 per saham
  • PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) naik 25% ke Rp825 per saham
  • PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) naik 24,81% ke level Rp830 per saham
  • PT Pakuan Tbk. (UANG) naik 24,77% ke level Rp272 per saham
  • PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) naik 22,22% ke level Rp352 per saham
  • PT Capitalinc Investment Tbk. (MTFN) naik 20% ke level Rp6 per saham

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ana Noviani

Share
