Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas

Festival Astra 2025 di Jakarta merayakan kolaborasi komunitas dengan musik, seni, dan kontribusi sosial. Acara ini melibatkan ribuan peserta dan mendukung SDGs.
Senin, 11 Agustus 2025 | 19:52
Direktur Astra Gita Tiffani Boer (tengah), Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto (kesebelas kiri), Head of Environment, Social & Responsibility Astra Diah Suran Febrianti (kesebelas kanan), bersama penerima apresiasi Anugerah Harmoni Kontribusi Astra 2025 pada Kategori Pendidikan.
Direktur Astra Gita Tiffani Boer (tengah), Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto (kesebelas kiri), Head of Environment, Social & Responsibility Astra Diah Suran Febrianti (kesebelas kanan), bersama penerima apresiasi Anugerah Harmoni Kontribusi Astra 2025 pada Kategori Pendidikan.
Ringkasan Berita
  • Festival Astra 2025 merayakan kolaborasi lintas komunitas dengan program seperti Gelora Insan Astra, Harmoni Kontribusi Astra, dan Semesta Berpesta di Jakarta.
  • Acara ini menampilkan showcase kontribusi sosial berkelanjutan Astra, kompetisi olahraga dan seni, serta konser musik yang didukung oleh berbagai perusahaan Grup Astra.
  • Anugerah Harmoni Kontribusi Astra 2025 memberikan apresiasi kepada tokoh dan komunitas yang berkontribusi dalam kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan ribu penonton bersorak dalam menyanyikan alunan lagu dari para musisi tanah air yang menghibur dan menggelorakan semangat kebersamaan pada Festival Astra 2025. Festival ini merupakan program yang diinisiasi Astra untuk mendukung kolaborasi lintas komunitas yang suportif, inklusif, dan inspiratif dengan menghadirkan sejumlah program yaitu Gelora Insan Astra, Harmoni Kontribusi Astra dan gelaran puncak Festival Astra 2025 yang berkolaborasi dengan Semesta Berpesta pada 9-10 Agustus 2025 di Plaza Parkir Timur, Senayan, Jakarta.

Menjadi salah satu wadah hiburan akhir pekan, Festival Astra 2025 mengajak masyarakat Jakarta menjelajahi sudut inspiratif yang terdiri dari Harmoni Kontribusi Astra sebagai showcase kontribusi sosial berkelanjutan Astra, Gelora Insan Astra sebagai perayaan kompetisi olahraga dan seni untuk Insan Astra serta Semesta Berpesta sebagai panggung konser musik.

“Festival Astra 2025 menjadi wujud nyata kolaborasi antara seni, inovasi, dan kontribusi sosial dengan melibatkan masyarakat luas yang tergabung dalam Komunitas Astra. Melalui panggung musik, ruang inspirasi, dan apresiasi atas kontribusi komunitas, kami ingin mengajak semua pihak merayakan semangat kebersamaan dan bergerak bersama untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Dalam showcase Harmoni Kontribusi Astra, terdapat tiga ruang inspiratif yang menggambarkan komitmen Astra dalam kontribusi sosial berkelanjutan yaitu Ruang Kontribusi sebagai instalasi empat pilar kontribusi sosial Astra yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Ruang Karya yang menampilkan etalase produk dari Desa Sejahtera Astra, Kampung Berseri Astra, SATU Indonesia Awards, dan Yayasan Astra, serta Ruang Riang yang diisi dengan ragam permainan berhadiah serta photobooth.

Sementara ajang Gelora Insan Astra 2025 menjadi wadah apresiasi bagi karyawan Grup Astra yang telah berprestasi dalam mengikuti sejumlah kompetisi mulai dari olahraga, e-sport, hingga seni. Kompetisi ini telah diikuti oleh 2.448 karyawan Grup Astra.

Pada Healthy Life Challenge yang merupakan bagian dari Gelora Insan Astra, telah diikuti oleh lebih dari 19.000 partisipasi dari karyawan Grup Astra dan telah berhasil mencapai lebih dari 1,1 juta kilometer jarak tempuh melalui aktivitas Go Walking, Go Running, dan Go Cycling. Angka pencapaian ini akan dikonversi menjadi dana bantuan sosial yang akan digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak- anak di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara panggung konser musik dalam Festival Astra 2025 yaitu Semesta Berpesta turut didukung oleh Grup Astra, yaitu United Tractors, FIFGroup, Astra Credit Companies, Toyota Astra Finance, Garda Oto, Bank Saqu, Astra Pay, Toyota Astra Motor, Astra Daihatsu Motor, Astra Honda Motor, Astra Otoparts, OLXMobbi, serta produk binaan dari Yayasan Astra – Yayasan Dharma Bhakti Astra, dan Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim.

Anugerah Harmoni Kontribusi Astra 2025

Sebagai bagian dari rangkaian Festival Astra 2025, telah dilaksanakan Anugerah Harmoni Kontribusi Astra pada 8 Agustus 2025 di Catur Dharma Hall, Menara Astra. Acara ini menjadi bentuk apresiasi kepada para tokoh dan komunitas binaan Astra yang telah berkontribusi nyata melalui inisiatif sosial berkelanjutan dalam empat kategori utama, yaitu:

  1. Kategori Kesehatan: merupakan apresiasi kepada kader kesehatan, posyandu binaan, serta program kesehatan komunitas yang secara aktif mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di wilayahnya masing-masing.
  2. Kategori Pendidikan: merupakan apresiasi terhadap para guru dan lembaga pendidikan binaan yang telah menunjukkan inovasi dalam proses belajar mengajar, termasuk melalui implementasi asesmen Senyum Sahabat PAUD Astra.
  3. Kategori Lingkungan: diberikan kepada sekolah adiwiyata binaan, tokoh penggerak di Kampung Berseri Astra, inovator yang mengembangkan program pelestarian lingkungan berbasis komunitas, serta gerakan wisata bersih dan kampung aman tangguh.
  4. Kategori Kewirausahaan: merupakan apresiasi kepada tokoh inspiratif dan pelaku usaha di Desa Sejahtera Astra yang berhasil mengembangkan produk unggulan lokal dan mendorong kemandirian ekonomi desa.

Berikut adalah daftar penerima apresiasi Anugerah Harmoni Kontribusi Astra 2025.

Semangat Astra dalam menciptakan lingkungan yang suportif, inklusif, dan inspiratif yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas serta antarkaryawan Grup Astra untuk hari ini dan masa depan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

