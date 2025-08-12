Bisnis Indonesia Premium
10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN

IHSG ditutup naik 2,44% ke level 7.791,69 pada Selasa (12/8), didorong saham BBRI, DCII, dan BREN.
I Putu Gede Rama Paramahamsa, Ana Noviani
I Putu Gede Rama Paramahamsa & Ana Noviani - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:45
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Senin (14/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat tajam dan menyentuh level penutupan tertinggi indeks komposit sepanjang tahun berjalan 2025 pada akhir perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025).

Berdasarkan data RTI Business, IHSG ditutup melesat 185,77 poin atau 2,44% ke level 7.791,69 pada hari ini, Selasa (12/8/2025). Sepanjang perdagagan, IHSG bergerak di rentang 7.646,91 hingga 7.800,83.

Sebanyak 382 saham menguat, 249 saham melemah, dan 170 saham stagnan. Kapitalisasi pasar menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah Rp14.043,62 triliun.

Kencangnya kenaikan IHSG pada hari ini dimotori oleh lonjakan harga saham emiten berkapitalisasi pasar jumbo. Berdasarkan data Bloomberg, top leaders IHSG ditempati oleh saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Saham BBRI tercatat menguat 6,3% ke level Rp4.050 per saham.

Di belakang BBRI, saham PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) yang terafiliasi dengan konglomerat Toto Sugiri juga unjuk gigi. Pada perdagangan hari ini, saham emiten data center itu melejit 9,99% ke posisi Rp278.250 per saham.

Baca Juga : Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Selanjutnya, IHSG didorong oleh penguatan harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang naik 3,51% ke level Rp8.850, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menguat 5,69% ke level Rp3.160, dan saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang terapresiasi 4,03% ke level Rp4.910.

Jajaran 10 saham pendorong IHSG pada hari ini juga diisi oleh saham emiten Prajogo Pangestu, yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN). Saham BREN tercatat menguat 3,71% ke level Rp9.075.

Empat saham lain yang juga berkontribusi besar terhadap laju IHSG yang nyaris menebus level 7.800 ialah saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 4,52% ke posisi Rp4.390, saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) naik 4,84% ke level Rp65, saham PT Astra International Tbk. (ASII) naik 2,55% ke level Rp5.025, dan saham PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) melonjak 19,96% ke level Rp61.900 per saham.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menerangkan, kenaikan IHSG pada sesi pertama perdagangan hari ini menunjukkan korelasi yang positif antara kondisi geopolitik dengan pasar modal dalam negeri.

Nafan menerangkan, perpanjangan gencatan tarif AS–China hingga 90 hari menjadi salah satu katalis bertumbuhnya IHSG hari ini. Selain itu, rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Agustus mendatang turut memberikan sentimen positif terhadap kondisi pasar dalam negeri.

Baca Juga : IHSG Melesat Dekati Level 8.000, Efek Rebalancing MSCI Mulai Terasa?

“Di sisi lain, pelaku pasar menantikan data Consumer Price Index AS yang diprediksi naik seiring dengan kebijakan tarif Trump,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (12/8/2025).

Selain itu, Nafan menerangkan, aksi beli asing juga telah mulai terjadi secara harian ketika memasuki Agustus 2025. Menurutnya, secara historis, aksi net foreign buy memang biasanya mulai tampak pada paruh kedua 2025.

“Biasanya semester kedua 2025, net foreign buy mulai terjadi secara daily. Apalagi memanfaatkan potensi IHSG sepanjang Agustus, yang kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir, masih dalam keadaan bullish,” tambahnya.

Dari dalam negeri, Nafan menerangkan bahwa demi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada 2025, pemerintah dinilai perlu menggenjot realisasi investasi dengan memberikan kemudahan perizinan dan regulasi bagi calon investor.

10 Saham Pendorong IHSG Selasa (12/8/2025)

  • PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 6,3% ke level Rp4.050
  • PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) naik 9,99% ke level Rp278.250
  • PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 3,51% ke level Rp8.850
  • PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) naik 5,69% ke level Rp3.160
  • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 4,03% ke level Rp4.910
  • PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) naik 3,71% ke level Rp9.075
  • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 4,52% ke level Rp4.390
  • PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) naik 4,84% ke level Rp65
  • PT Astra International Tbk. (ASII) naik 2,55% ke level Rp5.025
  • PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) naik 19,96% ke level Rp61.900

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa & Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

