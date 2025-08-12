Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pesona Saham Pendatang Baru 2025: RATU, CDIA Cs Terbang hingga 1.555%

Saham pendatang baru 2025 seperti RATU dan CDIA melonjak hingga 1.555% di BEI. Analis menyarankan waspada terhadap euforia IPO yang bisa berujung depresiasi.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 20:25
Share
Pengunjung beraktivitas di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pengunjung beraktivitas di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan saham pendatang baru seperti PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) mencatatkan lonjakan harga sejak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2025. Salah satu saham bahkan telah terbang hingga 1.555%.

Berdasarkan data BEI, harga saham RATU telah melesat 543,48% sejak melantai di Bursa pada Januari 2025 hingga ke level Rp7.400 pada perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025).

Harga saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) juga telah naik 46,55% sejak melantai di Bursa pada Januari 2025 hingga ditutup di level Rp5.950 per lembar pada perdagangan hari ini.

Deretan saham yang baru melantai di Bursa bulan lalu atau Juli 2025 seperti CDIA pun sedang menggeliat. Harga saham CDIA terbang 715,79% sejak melantai di Bursa ke level Rp1.550 per lembar.

Harga saham PT Pancaran Samudera Transport Tbk. (PSAT) naik 72,22% sejak melantai di Bursa hingga ke level Rp1.550 per lembar, PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) naik 120,31% ke level Rp282 per lembar, dan PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) naik 104% ke level Rp510 per lembar.

Bahkan, harga saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) telah melejit 1.555% sejak melantai di Bursa bulan lalu dan ditutup di level Rp1.655 per lembar pada perdagangan hari ini.

Baca Juga

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan lonjakan harga saham emiten pendatang baru didorong oleh gambaran prospek.

"Ke depannya RATU, CBDK, hingga CDIA secara prospek masih bisa positif pada kinerja jangka panjangnya," katanya kepada Bisnis pada Selasa (12/8/2025).

Namun, menurutnya investor masih perlu waspada terhadap saham-saham pendatang baru selepas penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO). Saham-saham IPO yang kapitalisasi kecil biasanya pergerakannya hanya naik saat pekan pertama listing. Setelah itu, nasibnya cenderung turun dan sepi. 

Meski begitu, dia menilai daya tarik investor terhadap saham-saham pendatang baru ke depan masih cukup tinggi terlebih pada IPO yang berkaitan dengan saham konglomerat.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan harga saham emiten pendatang baru seperti RATU, CDIA, hingga COIN telah diapresiasi oleh pasar dengan baik.

"Namun, yang menjadi concern adalah ketika euforia IPO tidak bisa berlangsung selamanya. Ada saat harga itu overvalued. Kemudian, terjadi aksi profit taking dan depresiasi harga. Jadinya ke depan investor harus melihat prospek fundamental juga," ujar Nafan.

Tren IPO 2025

Berdasarkan data BEI, sampai dengan 8 Agustus 2025 telah tercatat 22 perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa dengan dana dihimpun Rp10,39 triliun.

BEI pun melaporkan pada sisa tahun ini masih terdapat sejumlah perusahaan yang akan melantai di Bursa. Tercatat, ada tujuh perusahaan yang saat ini masuk ke dalam pipeline IPO BEI.

Dari tujuh perusahaan yang masuk ke dalam pipeline IPO, tiga perusahaan berasal dari kategori berskala besar atau memiliki aset di atas Rp250 miliar. Sementara, empat perusahaan lainnya berskala menengah dengan aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar.

Secara rinci, dua perusahaan dalam pipeline IPO berasal dari sektor basic materials, dua perusahaan dari sektor industrials, satu perusahaan dari sektor financials, satu perusahaan dari sektor technology, serta satu perusahaan lainnya dari sektor transportasi dan logistik.

Direktur Utama BEI Iman Rachman juga mengatakan dari sejumlah perusahaan yang masuk ke dalam pipeline IPO, terdapat dua perusahaan yang berkategori mercusuar atau lighthouse. Perusahaan lighthouse yang IPO adalah perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp3 triliun dan free float minimal 15%.

BEI mencatat pada tahun ini baru terdapat empat perusahaan lighthouse yang telah melantai di Bursa. Keempat perusahaan IPO lighthouse pada tahun ini antara lain RATU, CBDK, PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI), dan CDIA.

"Akan ada dua lagi perusahaan masuk kategori lighthouse [IPO]," kata Iman dalam konferensi pers HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia pada Senin (11/8/2025).

Iman menjelaskan BEI mendorong kualitas IPO pada tahun ini, alih-alih kuantitas perusahaan IPO. Alhasil, BEI berupaya mendorong lebih banyak perusahaan IPO lighthouse tahun ini.

Sementara, EY Indonesia Financial Accounting Advisory Services Leader Joe Lai menilai pasar IPO pada sisa 2025 menawarkan peluang unik bagi perusahaan-perusahaan yang siap menghadapi kondisi saat ini dengan pandangan ke masa depan yang strategis.

"Kami mengantisipasi bahwa investor dan calon kandidat IPO akan terus mengambil pendekatan yang lebih hati-hati karena adanya ketidakpastian kapan volatilitas saat ini akan mereda," katanya dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu.

Kehati-hatian itu menurutnya bukan dilihat sebagai penghalang, melainkan sebagai peluang dalam pendekatan IPO.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi
Premium
22 menit yang lalu

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lompatan Saham Emiten Happy Hapsoro RAJA, RATU Cs dan Geliat Aksi Korporasinya

Lompatan Saham Emiten Happy Hapsoro RAJA, RATU Cs dan Geliat Aksi Korporasinya

Rukun Raharja (RAJA) Baru Realisasikan 29% dari Capex US$70 Juta

Rukun Raharja (RAJA) Baru Realisasikan 29% dari Capex US$70 Juta

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

Di Balik Laju Cepat AADI & RATU Melenggang ke Indeks MSCI Small Cap

Di Balik Laju Cepat AADI & RATU Melenggang ke Indeks MSCI Small Cap

Rotasi Sektor Pasar Modal 2025: Saham Teknologi & Infrastruktur Ungguli Energi

Rotasi Sektor Pasar Modal 2025: Saham Teknologi & Infrastruktur Ungguli Energi

Market Impact of Chandra Daya (CDIA), the New Player Following DCII and DSSA

Market Impact of Chandra Daya (CDIA), the New Player Following DCII and DSSA

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pesona Saham Pendatang Baru 2025: RATU, CDIA Cs Terbang hingga 1.555%
Bursa & Saham
26 menit yang lalu

Pesona Saham Pendatang Baru 2025: RATU, CDIA Cs Terbang hingga 1.555%

Animo Investor Tinggi, Lelang SUN Rekor Penawaran Masuk Rp162,32 Triliun Hari Ini (12/8)
Obligasi & Reksadana
47 menit yang lalu

Animo Investor Tinggi, Lelang SUN Rekor Penawaran Masuk Rp162,32 Triliun Hari Ini (12/8)

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA
Bursa & Saham
56 menit yang lalu

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Lompatan Saham Emiten Happy Hapsoro RAJA, RATU Cs dan Geliat Aksi Korporasinya
Korporasi
1 jam yang lalu

Lompatan Saham Emiten Happy Hapsoro RAJA, RATU Cs dan Geliat Aksi Korporasinya

Menggali Cuan Saham Semester II/2025, Cermati Sektor Teknologi hingga Perbankan
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Menggali Cuan Saham Semester II/2025, Cermati Sektor Teknologi hingga Perbankan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Portofolio Bisnis Bluebird Semakin Sehat dan Terdiversifikasi
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif