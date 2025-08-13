Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Menguat usai Rilis Data Inflasi AS

Harga emas menguat tipis setelah data inflasi AS mendukung ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve. Pasar menanti data ekonomi penting lainnya.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 05:21
Share
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas menguat tipis setelah data inflasi AS memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve, sementara pasar menanti rilis data ekonomi penting lainnya pekan ini.

Melansir Reuters pada Rabu (13/8/2025), harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$3.347,34 per troy ounce. Pelemahan dolar AS turut membuat emas lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

Indeks Harga Konsumen (CPI) AS tercatat naik 0,2% pada Juli 2025, melambat dari kenaikan 0,3% pada Juni. Secara tahunan, inflasi CPI meningkat 2,7%, sedikit di bawah proyeksi survei Reuters sebesar 2,8%.

Analis Pasar RJO Futures Bob Haberkorn menuturkan, angka inflasi terlihat variatif, tetapi tetap mendukung peluang pemangkasan suku bunga.

“Pelaku pasar tetap berhati-hati karena kita berada di titik krusial dan menunggu indikator ekonomi berikutnya," jelasnya.

Setelah rilis CPI, pelaku pasar mempertahankan ekspektasi pemangkasan suku bunga AS pada September dan Desember 2025. Data lain yang akan dirilis pekan ini mencakup Indeks Harga Produsen (PPI), klaim tunjangan pengangguran mingguan, dan penjualan ritel AS.

Baca Juga

Sementara itu, AS dan China sepakat memperpanjang gencatan tarif selama 90 hari, menghindarkan pengenaan bea masuk tiga digit atas barang masing-masing.

Analis Pasar FOREX.com Razan Hilal mengatakan harga emas saat ini masih bergerak dalam kisaran dukungan dan resistensi utama, dengan investor mencerna perkembangan terakhir terkait tarif perdagangan.

Suku bunga yang lebih rendah cenderung meningkatkan daya tarik emas, yang tidak memberikan imbal hasil, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian.

Adapun, harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember melemah 0,2% menjadi US$3.399 per troy ounce. Harga emas sempat anjlok lebih dari 2% pada Senin setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan di media sosial tidak akan mengenakan tarif atas emas impor.

Sebelumnya, laporan bahwa Washington mengenakan tarif atas emas batangan 1 kg telah mendorong harga emas berjangka AS ke rekor tertinggi pada Jumat lalu.

Untuk logam mulia lainnya, harga perak spot naik 0,9% menjadi US$37,92 per troy ounce, platinum menguat 0,9% ke US$1.338,73, sedangkan paladium turun 0,5% menjadi US$1.129,57.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi
Premium
2 jam yang lalu

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
Premium
7 jam yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

Gold ETF to Debut as New Investment Instrument by Year-End

Gold ETF to Debut as New Investment Instrument by Year-End

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya

Harga Emas Menguat Tipis Jelang Rilis Inflasi AS, Begini Proyeksi Gerak Lanjutannya

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?

Donald Trump Bilang Begini, Harga Emas bakal Menggila Lagi?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025
Bursa & Saham
14 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas
Emas
27 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Data Stok AS
Komoditas
46 menit yang lalu

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Data Stok AS

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak
Emas
51 menit yang lalu

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

Harga Emas Menguat usai Rilis Data Inflasi AS
Emas
57 menit yang lalu

Harga Emas Menguat usai Rilis Data Inflasi AS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

4

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

5

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai Saham 22,5%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Pertunjukan Teater Koma Bertajuk Mencari Semar
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

4

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

5

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Kuasai Saham 22,5%