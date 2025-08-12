Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Nilai tukar rupiah diprediksi fluktuatif, ditutup melemah di Rp16.270–Rp16.320 per dolar AS, Selasa (12/8/2025), meski sempat menguat 0,08% kemarin.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 12:30
Share
Karyawan memperlihatkan uang Rupiah dan dolar AS di salah satu tempat penukaran uang asing di Jakarta, Senin (9/12/2024)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan memperlihatkan uang Rupiah dan dolar AS di salah satu tempat penukaran uang asing di Jakarta, Senin (9/12/2024)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.270–Rp16.320 pada perdagangan, Selasa (12/8/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup menguat ke level Rp16.279,50 per dolar AS atau naik 0,08% pada perdagangan kemarin. Sementara itu, dolar AS menguat 0,01% ke 98,18.

Selain rupiah, yen Jepang juga menguat 0,26%, dolar Singapura menguat 0,10%, rupee India menguat 0,04%, peso Filipina menguat 0,08%, dan ringgit Malaysia menguat 0,24%.

Sebaliknya, baht Thailand justru terkoreksi 0,06%, yuan China terkoreksi 0,02%, won Korea melemah 0,02%, dan dolar Taiwan melemah 0,25%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi global saat ini disinyalir dapat meningkat, asalkan terdapat kebijakan yang mampu menciptakan kepercayaan, prediktabilitas, dan keberlanjutan dalam meredam ketegangan dan menjaga stabilitas harga.

"Pada perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah bakal bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah pada rentang Rp16.270–Rp16.320 per dolar AS," kata Ibrahim, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga

Dia menambahkan pasar berharap terhadap kemungkinan berakhirnya sanksi yang membatasi pasokan minyak Rusia ke pasar internasional. Harapan itu kian meningkat seiring rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Agustus mendatang.

Dari dalam negeri, lanjutnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 kembali meningkat menjadi 4,8%. Sebelumnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada 2025.

Revisi IMF dinilai sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, yang pada 2025 menjadi 3%, naik 0,2 poin. Dan pada 2026 mencapai 3,1%, naik 0,1 poin dibandingkan proyeksi April 2025.

Sebaliknya, IMF menilai bahwa ketegangan geopolitik saat ini mampu melemahkan pertumbuhan ekonomi, mengganggu rantai pasok global, hingga membuat harga komoditas naik.

INDONESIAN RUPIAH / U.S. DOLLAR - TradingView
15:45 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.289 per dolar AS

Berdasarkan data Bloomberg pukul 15.05 WIB, rupiah terkontraksi 0,06% menjadi Rp16.289,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga mengalami penurunan 0,07% di level 98,45.

Senasib dengan rupiah, beberapa mata uang negara Asia yang turun antara lain adalah yen Jepang yang melemah 0,09%, dolar Taiwan terkoreksi 0,27%, peso Filipina turun 0,04%, dan yuan Tiongkok koreksi 0,01%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang menguat terhadap dolar AS antara lain adalah dolar Singapura yang menguat 0,10%, won Korea Selatan naik 0,18%, rupee India naik 0,05%, ringgit Malaysia menguat 0,05%, dan baht Thailand yang naik 0,09%.

09:30 WIB
Rupiah Dibuka Loyo Rp16.285 per dolar AS

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.05 WIB, rupiah melemah 0,03% ke level Rp16.285 terhadap dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga mengalami kontraksi 0,02% menjadi 98,49.

Sejumlah mata uang negara Asia yang juga melemah terhadap dolar AS antara lain adalah yen Jepang yang koreksi 0,08%, dolar Taiwan koreksi 0,01%, dan peso Filipina koreksi 0,26%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang menguat terhadap dolar AS antara lain seperti dolar Singapura yang menguat 0,07%, won Korea Selatan menguat 0,13%, yuan Tiongkok menguat 0,02%, ringgit Malaysia menguat 0,03%, dan bath Thailand yang menguat 0,12%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
Premium
1 jam yang lalu

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi
Premium
2 jam yang lalu

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Rupiah Melemah, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/8)

Rupiah Melemah, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/8)

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Rupiah Ditutup Perkasa, Sentuh Level Rp16.279,50 per Dolar AS

Rupiah Ditutup Perkasa, Sentuh Level Rp16.279,50 per Dolar AS

Aset Emerging Market Reli Awal Pekan, Rupiah Pimpin Penguatan di Asia

Aset Emerging Market Reli Awal Pekan, Rupiah Pimpin Penguatan di Asia

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)

Rupiah Dibuka Memerah ke Level Rp16.292 per Dolar AS Awal Pekan Ini

Rupiah Dibuka Memerah ke Level Rp16.292 per Dolar AS Awal Pekan Ini

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pesona Saham Pendatang Baru 2025: RATU, CDIA Cs Terbang hingga 1.555%
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Pesona Saham Pendatang Baru 2025: RATU, CDIA Cs Terbang hingga 1.555%

Animo Investor Tinggi, Lelang SUN Rekor Penawaran Masuk Rp162,32 Triliun Hari Ini (12/8)
Obligasi & Reksadana
2 jam yang lalu

Animo Investor Tinggi, Lelang SUN Rekor Penawaran Masuk Rp162,32 Triliun Hari Ini (12/8)

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Lompatan Saham Emiten Happy Hapsoro RAJA, RATU Cs dan Geliat Aksi Korporasinya
Korporasi
2 jam yang lalu

Lompatan Saham Emiten Happy Hapsoro RAJA, RATU Cs dan Geliat Aksi Korporasinya

Menggali Cuan Saham Semester II/2025, Cermati Sektor Teknologi hingga Perbankan
Rekomendasi
3 jam yang lalu

Menggali Cuan Saham Semester II/2025, Cermati Sektor Teknologi hingga Perbankan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Gajah Sedunia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

4

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

5

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif