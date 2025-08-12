Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Harga emas Antam di Pegadaian pada Selasa, 12 Agustus 2025, turun. Emas 1 gram dijual Rp2.014.000, sementara harga buyback Rp1.788.000.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 07:20
Share
Karyawati memperlihatkan logam mulia di salah satu gerai Galeri 24 di Jakarta, Senin (21/4/2025)./JIBI/Bisnis/Arief Hermawan
Karyawati memperlihatkan logam mulia di salah satu gerai Galeri 24 di Jakarta, Senin (21/4/2025)./JIBI/Bisnis/Arief Hermawan
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam di Pegadaian untuk 1 gram turun menjadi Rp2.014.000 pada 12 Agustus 2025.
  • Harga buyback emas 1 gram di Pegadaian ditetapkan pada Rp1.788.000.
  • Penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Selasa, 12 Agustus 2025 terpantau melemah. Emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.014.000, turun dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian hari ini, harga jual emas Antam untuk pecahan terkecil 0,5 gram tercatat Rp1.059.000, sedangkan pecahan terbesar 1 kilogram dipatok Rp1.951.596.000.

Adapun harga buyback emas 1 gram berada di level Rp1.788.000.

Untuk ukuran menengah, emas Antam 10 gram dijual Rp19.609.000 dan 100 gram seharga Rp195.317.000.

Sementara itu, harga buyback untuk pecahan 100 gram tercatat Rp177.958.000.

Pegadaian menetapkan harga buyback sebagai acuan pembelian kembali emas dari nasabah dengan syarat fisik emas dalam kondisi baik dan bersertifikat resmi.

Baca Juga

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu.

Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Berikut tabel dari data harga ANTAM per Selasa, 12 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.059.000 Rp894.000
1 Rp2.014.000 Rp1.788.000
2 Rp3.965.000 Rp3.576.000
3 Rp5.921.000 Rp5.365.000
5 Rp9.833.000 Rp8.941.000
10 Rp19.609.000 Rp17.883.000
25 Rp48.891.000 Rp44.489.000
50 Rp97.699.000 Rp88.979.000
100 Rp195.317.000 Rp177.958.000
250 Rp488.019.000 Rp442.705.000
500 Rp975.819.000 Rp885.411.000
1.000 Rp1.951.596.000 Rp1.770.822.000

Sumber: Galeri 24

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Market Impact of Chandra Daya (CDIA), the New Player Following DCII and DSSA
Premium
28 menit yang lalu

Market Impact of Chandra Daya (CDIA), the New Player Following DCII and DSSA

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA
Premium
2 jam yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Melemah Usai Trump Tegaskan Impor Logam Mulia Bebas Tarif

Harga Emas Melemah Usai Trump Tegaskan Impor Logam Mulia Bebas Tarif

Trump Pastikan Impor Emas Bebas Tarif

Trump Pastikan Impor Emas Bebas Tarif

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus Turun ke Rp1,79 Juta

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus Turun ke Rp1,79 Juta

Para Pembeli Emas Antam yang Boncos Kala Harga Buyback Sideways Sejak Mei 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Boncos Kala Harga Buyback Sideways Sejak Mei 2025

Gangguan Jaringan, Beli Emas Antam Online Tidak Dilayani Sementara

Gangguan Jaringan, Beli Emas Antam Online Tidak Dilayani Sementara

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus: Ukuran 1 Gram Rp1,94 Juta, Ada Diskon

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus: Ukuran 1 Gram Rp1,94 Juta, Ada Diskon

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun
Korporasi
16 menit yang lalu

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

IHSG Diproyeksi Menguat, Cek Saham SMGR, PANI, hingga LSIP
Rekomendasi
28 menit yang lalu

IHSG Diproyeksi Menguat, Cek Saham SMGR, PANI, hingga LSIP

IPO Sepi Peminat, Danantara-OJK 'Jemput Bola' Hidupkan Pasar Modal RI
Bursa & Saham
42 menit yang lalu

IPO Sepi Peminat, Danantara-OJK 'Jemput Bola' Hidupkan Pasar Modal RI

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

3

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

4

Danantara Buka Suara Terkait SEZ Kesehatan dengan Sentul City (BKSL)

5

IHSG Hari Ini (11/8) Naik 0,84%, OJK Janjikan Total Football

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Perusahaan yang Diawasi Agung Laksono (CBRE) Umumkan Beli Kapal Offshore Rp1,6 Triliun

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kontes Binaraga Pekerja Pabrik Genting
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

2

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

3

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

4

Danantara Buka Suara Terkait SEZ Kesehatan dengan Sentul City (BKSL)

5

IHSG Hari Ini (11/8) Naik 0,84%, OJK Janjikan Total Football