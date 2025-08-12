Harga emas Antam di Pegadaian pada Selasa, 12 Agustus 2025, turun. Emas 1 gram dijual Rp2.014.000, sementara harga buyback Rp1.788.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Selasa, 12 Agustus 2025 terpantau melemah. Emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.014.000, turun dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian hari ini, harga jual emas Antam untuk pecahan terkecil 0,5 gram tercatat Rp1.059.000, sedangkan pecahan terbesar 1 kilogram dipatok Rp1.951.596.000.

Adapun harga buyback emas 1 gram berada di level Rp1.788.000.

Untuk ukuran menengah, emas Antam 10 gram dijual Rp19.609.000 dan 100 gram seharga Rp195.317.000.

Sementara itu, harga buyback untuk pecahan 100 gram tercatat Rp177.958.000.

Pegadaian menetapkan harga buyback sebagai acuan pembelian kembali emas dari nasabah dengan syarat fisik emas dalam kondisi baik dan bersertifikat resmi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu.

Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025