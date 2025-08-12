Investor Asing Belanja Rp2,2 Triliun di BEI Hari Ini (12/8), Borong BBRI hingga RAJA

Investor asing belanja Rp2,2 triliun di BEI, borong saham BBRI hingga RAJA. IHSG naik 2,44% ke 7.791,7 didorong aliran dana asing dan rebalancing MSCI.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup kinclong pada perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025). Sejumlah saham mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing tinggi, seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) hingga PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG mencatatkan penguatan sebesar 2,44% ke level 7.791,7. IHSG ditutup dengan nilai transaksi yang diperdagangkan mencapai Rp19,57 triliun, volume transaksi 29,6 miliar lembar, dan frekuensi transaksi 2,21 juta kali.

Adapun, market cap pasar modal Indonesia mencapai Rp14.013 triliun. IHSG makin kokoh di zona hijau, menguat 10,05% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Penguatan IHSG belakangan ini tidak lepas dari aliran masuk dana asing yang kembali deras. Tercatat, net buy asing mencapai Rp2,2 triliun di pasar saham hari ini. Meskipun, pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai jual bersih atau net sell asing sebesar Rp58,8 triliun sejak awal tahun.

Pada perdagangan hari ini, sejumlah saham menjadi incaran asing. Saham BBRI misalnya mencatatkan net buy asing terbesar yakni Rp718,81 miliar. Bank jumbo lainnya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) masing-masing mencatatkan net buy asing sebesar Rp569,31 miliar dan Rp511,51 miliar.

Lalu, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) mencatatkan net buy asing sebesar Rp343,88 miliar dan RAJA mencatatkan net buy asing Rp130,45 miliar pada perdagangan hari ini. Selain itu, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) mencatatkan net buy asing sebesar Rp111,08 miliar.

Seiring dengan derasnya dana asing masuk, harga sahamnya pun terkerek. Harga saham BBRI naik 6,3%, BBCA naik 3,51%, dan BMRI naik 4,03%.

Harga saham TLKM pun menguat 6,35%, dan RAJA melonjak 18,01%. Sementara, AMMN menguat 2,11% pada perdagangan hari ini.

Investment Analyst Capital Asset Management Martin Aditya menjelaskan saham perbankan, terutama bank jumbo seperti BBRI dan BBCA menjadi pendongkrak aliran dana asing masuk ke pasar saham Indonesia.

Kinerja IHSG pun menurutnya bisa terkerek hingga mencapai rekor baru pada akhir tahun ini didorong oleh perbaikan kinerja keuangan perbankan.

"Karena satu-satunya pendongkrak indeks yang big caps masih finansial perbankan," katanya kepada Bisnis pada Senin (11/8/2025).

Sementara, Head of Research Retail MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menjelaskan bahwa rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI pun memberikan dorongan masuknya dana asing.

“Kami perkirakan, dengan adanya rebalancing ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor terhadap pasar modal Indonesia, sehingga dapat meningkatkan inflow ke pasar,” kata Herditya pada beberapa waktu lalu.

Namun, lanjut Herditya, di sisi lain investor juga akan mencermati iklim investasi di Indonesia, baik dari sisi kebijakan dan data makro yang ada.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.