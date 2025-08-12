Bisnis Indonesia Premium
Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Indeks Bisnis-27 dan IHSG menguat pada 12 Agustus 2025, didorong saham TLKM, MAPI, dan CPIN. TLKM naik 1,34%, MAPI 1,23%, CPIN 1,12%.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 09:33
Pengunjung beraktivitas di dekat layar pergerakan saham gabungan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta./Bisnis - Fanny Kusumawardhani.
Pengunjung beraktivitas di dekat layar pergerakan saham gabungan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta./Bisnis - Fanny Kusumawardhani.
Ringkasan Berita
  • Indeks Bisnis-27 dibuka menguat pada level 517,65, didorong oleh kenaikan saham TLKM, MAPI, dan CPIN.
  • Saham TLKM mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,34% ke level Rp3.030 per saham, diikuti oleh MAPI dan CPIN yang masing-masing naik 1,23% dan 1,12%.
  • Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga dibuka menguat pada level 7.666,09 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp13.836,7 triliun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka menguat bersamaan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks Bisnis-27 dibuka menguat terdorong saham-saham seperti TLKM, MAPI, hingga CPIN pada perdagangan pagi ini, Selasa (12/8/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka menguat pada level 517,65. Indeks Bisnis-27 bergerak di kisaran 515,95 hingga 517,69 sesaat setelah pembukaan.

Dari 27 konstituen, terdapat 19 saham yang dibuka di zona hijau, empat saham stagnan, dan empat saham lainnya dibuka di zona merah.

Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjadi saham dengan kenaikan tertinggi di indeks ini. Saham TLKM naik 1,34% ke level Rp3.030 per saham pagi ini. 

Kemudian saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) juga tercatat menguat 1,23% ke level Rp1.230 per saham pagi ini. 

Mitra Adiperkasa Tbk. - TradingView

Demikian juga saham emiten poultry PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang naik 1,12% pagi ini ke level Rp4.510 per saham. 

Saham lain yang juga menguat adalah saham SIDO naik 0,98% ke level Rp515, saham BBNI menguat 0,95% ke level Rp4.240, dan saham MYOR menguat 0,91% ke level Rp2.210 per saham. 

Adapun saham yang melemah pada indeks ini adalah saham INKP yang turun 0,62% ke level Rp8.075, saham HEAL melemah 0,61% ke level Rp1.640, dan saham ISAT turun 0,44% ke level Rp2.250 per saham. 

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada level 7.666,09 pagi ini. IHSG bergerak pada rentang 7.646—7.667 sesaat setelah pembukaan. 

Sebanyak 805,13 juta saham ditransaksikan dengan nilai mencapai Rp533 miliar sesaat setelah pembukaan. 

Adapun 262 saham menguat, 102 saham melemah, dan 227 saham bergerak stagnan pagi ini. Kapitalisasi pasar IHSG menembus Rp13.836,7 triliun.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Anggara Pernando

Topik

