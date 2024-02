Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis memberikan rekomendasi saham potensial seiring dengan momen Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024.

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan bahwa pekan ini IHSG masih akan bergerak terbatas cenderung menguat karena investor masih wait and see di tengah pemilu 2024.