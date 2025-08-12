Bisnis Indonesia Premium
PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025

PNM raih Corporate Reputation Award 2025 dari IPRA atas citra positifnya. Penghargaan ini menegaskan pentingnya reputasi bagi keberlanjutan organisasi
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:48
Ilustrasi Gedung PNM
Ilustrasi Gedung PNM
Ringkasan Berita
  • PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih penghargaan Corporate Reputation Awards 2025 dari Indonesia Public Relations Awards (IPRA) atas citra positif yang dipertahankan di tengah tantangan industri.
  • IPRA 2025 juga memberikan penghargaan dalam kategori Popular Companies Awards dan Popular Government Institutions Awards untuk mendorong institusi menjaga reputasi mereka.
  • Penilaian penghargaan dilakukan melalui riset online terhadap 1.300 responden menggunakan tiga parameter utama: business & commercial reputation, people & leadership reputation, dan social & citizen reputation.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2025 yang digelar The Iconomics kembali menjadi panggung apresiasi bagi korporasi dan lembaga pemerintah yang konsisten menjaga reputasi di mata publik.

Dalam gelaran tahun ini, salah satu penghargaan bergengsi Corporate Reputation Awards 2025 dianugerahkan kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai pengakuan atas citra positif yang berhasil dipertahankan di tengah dinamika tantangan industri.

IPRA 2025 juga menghadirkan dua kategori lain, yaitu Popular Companies Awards 2025 dan Popular Government Institutions Awards 2025, yang seluruhnya ditujukan untuk memberi dorongan kepada institusi agar tetap waspada dan proaktif menjaga reputasi.

Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro, menegaskan bahwa reputasi organisasi adalah hasil kerja panjang dan tidak dapat dibangun secara instan. “Tantangan akan selalu ada, datang dan pergi dengan berbagai ukurannya. Namun, itulah yang akan membuat organisasi semakin tangguh,” ujarnya.

Penilaian penghargaan dilakukan melalui riset online terhadap sekitar 1.300 responden lintas usia dan kota, menggunakan tiga parameter utama: business & commercial reputation, people & leadership reputation, dan social & citizen reputation.

Bagi PNM, apresiasi dari IPRA 2025 ini menjadi cerminan keberhasilan tim public relations dalam mengelola komunikasi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat citra perusahaan. Sementara bagi The Iconomics, pencapaian para penerima penghargaan membuktikan bahwa reputasi yang kokoh adalah fondasi penting bagi keberlanjutan organisasi.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

