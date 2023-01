Komisaris Utama HK Metal (HKMU) Aryo Widiwardhono Undur Diri

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Aryo Widiwardhono mengundurkan diri dari jabatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris lndependen PT HK Metal Utama Tbk. (HKMU).

Berdasarkan keterbukaan informasi laman Bursa Efek Indonesia, pengunduran diri Aryo disebabkan oleh aktivitas di luar HKMU yang cukup padat dan memerlukan perhatian khusus.

“Aktivitas tersebut kedepannya dikhawatirkan dapat berdampak kepada efektifitas waktu dan fokus beliau dalam menjalankan fungsi sebagasi Komisaris Perseroan,” tulis manajemen HKMU, dikutip Selasa (24/1/2023).

Manajemen HKMU juga mengklaim, pengunduran diri Komisaris Utama ini tidak berdampak material terhadap operasional hukum material. Setelah pengumuman pengunduran diri ini, HKMU akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

Aryo Widiwardhono merupakan lulusan Strata 1 dan Strata 2 Manajemen Agrobisnis Institut Pertanian Bogor.

Sebagai informasi, Aryo Widiwardhono merupakan CEO The Body Shop Indonesia yang merupakan bagian dari The Body Shop internasional sejak 2015. Saat Ia menjabat sebagai CEO, The Body Shop Indonesia disebut berhasil berkembang menjadi salah satu pasar The Body Shop terbesar di dunia.

Sebelum menjabat sebagai CEO TBS, Aryo memulai karir di Unilever selama 14 tahun dan berbasis di Indonesia, Italia dan Inggris.

Karirnya di Unilever bermula sebagai peneliti di divisi riset Unilever Indonesia, di mana ia mengembangkan pemahaman yang kuat tentang wawasan konsumen.

Kemudian Aryo menjadi asisten manajer untuk produk deterjen Unilever. Aryo juga sempat ditugaskan di Milan, Italia dan London sebagai Manajer Merek Global Oral Care dan Manajer Pemasaran produk untuk rambut pada 2007.

Pada tahun 2011, Aryo bergabung dengan Sierad Produce sebagai Managing Director Foods Division dan menjadi CEO The Body Shop Indonesia pada 2015.

