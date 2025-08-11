Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

Harga emas diproyeksi menguat meski ada gejolak tarif impor. Ibrahim Assuaibi memprediksi harga bisa mencapai US$3.460 per troy ounce minggu depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas dunia pada perdagangan kemarin ditutup di level US$3.394,21 per troy ounce. Level harga ini menurut catatan Bloomberg turun 0,1%.

Harga emas sepanjang pekan lalu tengah mengalami gejolak seiring kabar pemberlakuan tarif impor untuk pasar logam kuning batangan.

Bloomberg menyebut harga emas seperti dalam kondisi gugup. Pada Jumat lalu, harga emas berjangka AS melonjak tinggi di tengah kabar badan bea cukai Amerika di bawah Presiden Donald Trump akan mengenakan tarif pada emas batangan.

Meski demikian, hanya dalam beberapa jam, Gedung Putih mengatakan akan ada perintah untuk mengklarifikasi apa yang disebutnya "misinformasi" tentang tarif emas dan produk khusus lainnya.

Kebijakan tarif impor emas batangan akan memiliki implikasi luas bagi penjualan emas batangan di seluruh dunia terutama kelancaran fungsi kontrak berjangka AS. Hingga ada kejelasan jangka panjang, kata para pedagang, pasar logam mulia akan tetap gelisah.

Dari Tanah Air, pedagang pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi, menyebut Alumnus Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta itu memproyeksi harga emas dunia dapat menembus level US$ 3.460 per troy ounce pada minggu depan. prediksi ini didukung analisis fundamental dan teknikal yang menunjukkan tren kenaikan harga.

“Harga emas akan bergerak di kisaran support US$3.371 per troy ounce hingga resistance US$3.435 per troy ounce dalam jangka pendek. Namun, dalam semester kedua 2025, saya optimistis harga emas dunia bisa mencapai US$3.600 per troy ounce dan logam mulia [Antam] di Rp2.150.000 per gram,” ungkap Ibrahim dalam pernyataannya Minggu (10/8/2025).