Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Berikut prediksi pergerakan IHSG dan rekomendasi saham dari sejumlah analis pada perdagangan hari ini, Senin (11/8/2025).
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana
Senin, 11 Agustus 2025 | 06:05
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah analis memperkirakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat terbatas dan memberi rekomendasi saham unggulan pada perdagangan hari ini, Senin (11/8/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat 0,58% berada di level 7.533,38 pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (8/8/2025). 

Namun, IHSG telah mencatatkan pelemahan 0,06% dalam sepekan perdagangan atau selama periode perdagangan 4 - 8 Agustus 2025, dibandingkan level 7.537,76 pada pekan lalu.

BEI mencatat terjadi peningkatan pada rata-rata frekuensi transaksi harian selama pekan ini yaitu sebesar 10,92%, menjadi 1,04 juta kali transaksi dari 978 ribu kali transaksi pada pekan lalu. 

Kemudian peningkatan turut dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian BEI, yaitu sebesar 6,41% menjadi Rp17,07 triliun dari Rp16,05 triliun pada pekan sebelumnya. 

"Kapitalisasi pasar BEI mengalami perubahan sebesar 0,33% menjadi Rp13.555 triliun dari Rp13.599 triliun pada pekan sebelumnya," tulis Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad pada Sabtu (9/8/2025).

Rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini juga mengalami perubahan yaitu sebesar 7,79% menjadi 30,01 miliar lembar saham dari 32,55 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Adapun investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp510,92 miliar pada perdagangan akhir pekan ini. Sepanjang tahun berjalan, investor asing membukukan nilai jual bersih Rp61,85 triliun.

Sementara itu, Tim Analis MNC Sekuritas memperkirakan, posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c] pada hari ini.

"IHSG masih rawan melanjutkan koreksi untuk menguji 7.259-7.415 sekaligus menguji area support terdekatnya," seperti dikutip dalam riset, Senin (11/8/2025).

IHSG diproyeksikan bergerak pada rentang support 7.415, 7.344 dan resistance 7.579, 7.675.

MNC Sekuritas memberikan rekomendasi agar investor mempertimbangkan opsi buy on weakness untuk saham PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

