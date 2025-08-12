Bisnis Indonesia Premium
Ada Program MBG, Cipta Perdana Lancar (PART) Merambah Produksi Tray Food

Cipta Perdana Lancar (PART) melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi tray food untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ana Noviani
Ana Noviani
Selasa, 12 Agustus 2025 | 11:33
Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten komponen otomotif, PT Cipta Perdana Lancar Tbk. (PART) menambah kegiatan usaha pembuatan tray food untuk menangkap peluang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penambahan kegiatan usaha itu dilakukan dengan menambah KBLI 25992 Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam. KBLI tersebut menaungi bidang usaha pembuatan berbagai macam alat dapur dan peralatan makan dari logam. 

“Maksud dan tujuan dilakukan penambahan kegiatan usaha tersebut menambah kapasitas produksi untuk pembuatan tray food guna mendukung program MBG yang digaungkan oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini,” tulis manajemen PART dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (12/8/2025). 

Selain itu, perseroan juga bermaksud menjalankan aktivitas distribusi dan perdagangan tray food, serta memanfaatkan peluang di sektor penjualan produk tray food

Menurut manajemen PART, perseroan berencana meningkatkan variasi produk dengan menciptakan produk bernilai tinggi dengan konsep full TKDN untuk meningkatkan daya saing perusahaan. 

“Perseroan melihat peluang permintaan produk tray food sebagai bagian dari program pemerintah Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan peralatan makan berbahan logam dengan standar food grade,” paparnya. 

PART juga merancang strategi untuk memperluas model bisnis perseroan dengan menyediakan dan menjual produk tray food untuk menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai lokasi.

“Produksi massal tray food berpeluang memberikan kontribusi pendapatan yang sifnifikan dan berulang karena didukung oleh permintaan institusional, seperti sekolah, rumah sakit, dapur umum dan program pengadaan pemerintah,” ujarnya. 

PART memproyeksi kapasitas produksi hingga 1.200.000 set tray food per bulan. Perseroan berharap penambahan KBLI tersebut dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas di masa mendatang. 

Sebagai informasi, PT Cipta Perdana Lancar Tbk. (PART) melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2024. Dalam initial public offering (IPO), PART menghimpun dana Rp71,4 miliar. 

PART merupakan perusahaan manufaktur dengan fokus pada stamping dan assembling parts yang didirikan pada 2009 sebagai pengembangan dari usaha produsen komponen otomotif skala kecil milik Hamim sejak 2007. Saat ini, perseroan fokus bergerak di bidang bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif, elektronik dan sanitasi.

 

Ana Noviani
Ana Noviani

