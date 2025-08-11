Bisnis Indonesia Premium
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Berikut prediksi dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (11/8/2025).
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 07:05
Karyawan memperlihatkan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang asing di Jakarta, Senin (3/3/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan memperlihatkan uang Rupiah dan Dolar AS di salah satu tempat penukaran uang asing di Jakarta, Senin (3/3/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah direntang Rp16.280-Rp16.330 pada perdagangan, Senin (11/8/2025).

Berdasarkan data Bloomberg pukul 15.00 WIB, Jumat (8/8/2025), rupiah ditutup turun 0,04% menjadi Rp16.292,5 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga mengalami kontraksi 0,27% di posisi 98,13.

Selain nilai tukar rupiah, pada penutupan perdagangan hari ini mayoritas mata uang negara-negara Asia juga melemah. Misalnya, yen Jepang turun 0,13%, dolar Singapura turun 0,04%, dolar Taiwan kontraksi 0,27%, sementara won Korea Selatan kontraksi 0,21%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang menguat terhadap dolar AS dalam perdagangan hari ini antara lain seperti rupee India yang naik 0,02% dan baht Thailand yang naik 0,02%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan meskipun ada tantangan global seperti geopolitik dan ketidakpastian ekonomi terus membayangi, pemerintah harus tetap menjaga momentum domestik, apalagi kontribusinya terhadap ekonomi mencapai 80%.

Menurutnya, program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih dirasa sangat baik untuk menjaga stabilitas, tetapi tetap jangan sampai pemerintah mengabaikan sektor swasta.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu mendorong perbankan lebih agresif menyalurkan pembiayaan ke dunia usaha untuk menghidupkan sisi konsumsi dan investasi.

Apalagi, Bank Indonesia terus menurunkan suku bunga acuan, sehingga para kreditur (pengusaha) kembali rame mendapatkan pinjaman dari debitor (perbankan).

"Dengan perhitungan-perhitungan itu, saya memproyeksi pada perdagangan berikutnya rupiah akan melanjutkan tren negatifnya," katanya.

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas
Emas
1 menit yang lalu

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025
Emas
12 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025
Kurs
39 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Bursa Asia Diproyeksi Datar Awal Pekan Ini, Pasar Pantau Data Penting AS hingga China
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Bursa Asia Diproyeksi Datar Awal Pekan Ini, Pasar Pantau Data Penting AS hingga China

