Saham AMRT, TLKM, hingga ASII Bawa Indeks Bisnis-27 Dibuka Melemah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 dibuka melemah bersamaan dengan pelemahan IHSG hari ini. Indeks Bisnis-27 dibuka melemah terdorong saham-saham seperti AMRT, TLKM, hingga ASII.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka pada level 598,21. Indeks bergerak di kisaran 595,19 hingga 599,39 sesaat setelah pembukaan.

Dari 27 konstituen, terdapat empat saham yang dibuka di zona hijau, satu saham stagnan, dan 22 saham lainnya dibuka di zona merah.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) memimpin pelemahan indeks dengan turun 2,51% atau 80 poin ke level Rp3.110 per saham. Selanjutnya, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) turun 1,99% ke level Rp2.960 per saham.

Emiten lainnya yang melemah dalam indeks ini adalah ASII yang turun 1,93% ke level Rp5.075, TOWR turun 1,72% ke level Rp855, BBRI melemah 1,67% ke level Rp4.990, dan saham BBCA turun 1,42% ke level Rp10.400 per saham.

Sementara itu, saham-saham yang menguat dialami oleh AKRA yang naik 1,94% ke level Rp1.580 per saham, SMGR nai 1,03% ke level Rp3.920 per saham, serta MIKA yang menguat 0,95% ke level Rp3.180 per saham.

Di sisi lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah pada Rabu (2/10/2024) ke level 7.642. IHSG bergerak pada rentang 7.586-7.642 sesaat setelah pembukaan.

Sebanyak 830,7 juta saham ditransaksikan di awal perdagangan, dengan nilai Rp567 miliar.

Tercatat, 144 saham menguat, 148 saham melemah, dan 232 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp12.716 triliun.