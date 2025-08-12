Bisnis Indonesia Premium
Tower Bersama (TBIG) Bayar Lunas Obligasi Rp721,39 Miliar

Tower Bersama (TBIG) melunasi obligasi Rp721,39 miliar dan merencanakan penerbitan obligasi dan sukuk baru senilai total Rp28 triliun untuk pembiayaan.
Dwi Nicken Tari,Ibad Durrohman
Dwi Nicken Tari & Ibad Durrohman - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:26
Teknisi melakukan perawatan menara BTS di Jakarta, Selasa (19/3/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Teknisi melakukan perawatan menara BTS di Jakarta, Selasa (19/3/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA —  Emiten menara PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) telah melunasi surat utang Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 Seri B. Jumlah pokok obligasi adalah sebesar Rp721,39 miliar. 

Direktur TBIG Helmy Yusman Santoso menyampaikan surat utang tersebut sudah dilunasi untuk pokok dan bunganya. Adapun, pelunasan pokok dan bunga ke-12 obligasi TBIG tersebut dilakukan dan didistribusikan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai agen pembayaran.

Adapun, surat utang ini memiliki kupon 6,35% yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2025. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Obligasi ini mendapat peringkat AA+ dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, TBIG mengumumkan akan menerbitkan surat utang Rp1,5 triliun yang terdiri dari obligasi Rp750 miliar dan sukuk dengan nilai yang sama.

Adapun, perseroan menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 dengan target dana dihimpun Rp20 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 perdana dalam program Sukuk Ijarah baru dengan target senilai Rp8 triliun.

Dalam emisi tersebut, total penerbitan Obligasi TBIG VII Tahap I sebesar Rp750 miliar terdiri dari Rp201 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,75% untuk tenor 3 tahun dan Rp549 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,00% untuk tenor 5 tahun. Obligasi TBIG VII Tahap I setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari TBIG dan memiliki pembayaran bunga setiap kuartal.

Penggunaan dana dari penawaran ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial TBIG, khususnya pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022 Seri B yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2025 dan sisanya untuk pembayaran pinjaman Rupiah.

Sementara itu, total penerbitan untuk Sukuk Ijarah I Tahap I sebesar Rp750 miliar yang terdiri dari Rp80,52 miliar jumlah sisa imbalan ijarah, dengan cicilan imbalan ijarah per tahun sebesar Rp5,435 miliar yang berjangka waktu 3 tahun dan Rp669,48 miliar jumlah sisa imbalan ijarah dengan cicilan imbalan ijarah per tahun sebesar Rp46,864 miliar yang berjangka waktu 5 tahun.

Helmy mengatakan meskipun TBIG telah aktif di pasar obligasi konvensional Rupiah, TBIG dengan bangga memperkenalkan program sukuk perdana senilai Rp8 triliun.

“Ini menandakan penambahan yang signifikan dalam instrumen pembiayaan rupiah kami. Kami berencana untuk terus mengakses pasar obligasi Rupiah melalui program Rp20 triliun dan program sukuk senilai Rp8 triliun,” kata Helmy dalam keterangan resminya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dwi Nicken Tari & Ibad Durrohman
Editor : Dwi Nicken Tari

