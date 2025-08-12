Bisnis Indonesia Premium
Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham Perbankan

Indeks Bisnis-27 naik 3,20% ke 529,98, didorong saham perbankan dan PT Telkom. Investor asing masuk Rp850 miliar, IHSG naik 7,43% YtD.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:32
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025). Sejumlah saham perbankan mendorong laju indeks ke zona hijau hari ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan Harian Bisnis Indonesia ditutup menguat ke level 529,98 atau naik 3,20%. Hari ini, indeks diperdagangkan di level 515,95–531,37. Sebanyak 16 saham menguat, 6 lesu, dan 5 stagnan.

Pada perdagangan hari ini, saham perbankan kompak menguat. Meskipun begitu, penguatan terutama masih dipimpin oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang menguat 6,35% ke Rp3.180.

Mengekor di belakangnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) terapresiasi 6,30% ke Rp4.050, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menguat 4,03% ke Rp4.910, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 3,81% ke Rp4.360, hingga PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang menguat 3,51% ke Rp8.850.

Baca Juga : IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Di luar itu, penguatan juga terjadi terhadap saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang menguat 3,08% ke Rp8.375, saham PT Indosat Tbk. (ISAT) menguat 2,21% ke Rp2.310, saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) menguat 1,96% ke Rp520.

Sementara itu, sebaliknya, sejumlah saham tercatat melemah, dipimpin oleh PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) yang terkoreksi 4,03% ke Rp238, saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) terkoreksi 1,95% ke Rp1.260, dan saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang terkoreksi 1,36% ke Rp2.900.

Selain itu, saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turut terkoreksi 1,23% ke Rp1.200, saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) melemah 0,43% ke Rp2.340, dan saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) yang melemah 0,31% ke Rp24.200.

Sejumlah saham yang tidak mengalami pengubahan pada perdagangan hari ini adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), hingga PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN).

Sebeumnya, Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih mengatakan ada sejumlah sentimen yang memengaruhi IHSG pada hari ini.  

Dari dalam negeri, IHSG terapresiasi di awal pekan ditopang oleh saham big banks dan BREN. Jika diakumulasi sejak awal tahun penguatan IHSG mencapai 7,43% hingga Senin (11/8/2025). 

“Investor asing inflow di pasar ekuitas domestik Rp850 miliar, paling banyak akumulasi saham big banks,” pungkas Ratih dalam risetnya.  

Di sisi lain, BEI mengungkapkan jumlah pipeline IPO kini mencapai 7 perusahaan. Sebanyak 4 entitas memiliki aset menengah senilai Rp50 miliar-Rp 250 miliar, sedangkan 3 perusahaan memiliki aset besar di atas Rp 250 miliar.  

Jika diakumulasi sejak awal tahun (YtD), total IPO di bursa mencapai 22 perusahaan dengan total dana Rp10,3 triliun. Sebagai perbandingan, BEI pada 2023 mencatat jumlah IPO terbanyak, yaitu 79 emiten. 

Dari mancanegara, kata Ratih, Bursa Wall Street kompak koreksi dilanda aksi profit taking. Pelaku pasar dinilai wait and see menjelang rilis data inflasi CPI hari ini, sebab kenaikan tarif impor AS berdampak pada kenaikan inflasi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

 

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Dwi Nicken Tari


Penjualan SBR014 Sentuh Rp14,91 Triliun, Tenor 2 Tahun Paling Laris
Obligasi & Reksadana
21 menit yang lalu

Penjualan SBR014 Sentuh Rp14,91 Triliun, Tenor 2 Tahun Paling Laris

XLSmart (EXCL) Resmi Angkat Sanjay Vaghasia Jadi Direktur Baru Perseroan
Korporasi
31 menit yang lalu

XLSmart (EXCL) Resmi Angkat Sanjay Vaghasia Jadi Direktur Baru Perseroan

10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN
Bursa & Saham
33 menit yang lalu

10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI
Bursa & Saham
40 menit yang lalu

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham Perbankan
Bursa & Saham
45 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham Perbankan

