Jejak Karier Sanjay Kumar Vaghasia, Direktur Baru XLSMART (EXCL)

Sebelum diangkat menjadii Direktur XLSMART (EXCL) Sanjay Kumar Vaghasia memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade di industri telekomunikasi global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) resmi mengangkat Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia sebagai direktur baru perseroan. Keputusan ini diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Selasa (12/8/2025).

Berdasarkan ringkasan risalah rapat, Sanjay akan menjabat sebagai direktur hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2029, dengan tetap mengacu pada ketentuan bahwa RUPS dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi, menyebut pengangkatan Sanjay merupakan langkah strategis untuk memperkuat tim kepemimpinan, khususnya dalam proses integrasi pasca-merger yang rampung pada April 2025.

“Pasca-merger, kami memiliki skala komersial yang lebih besar dan basis pelanggan yang luas. Untuk itu, penting memperkuat tim kepemimpinan agar agenda integrasi berjalan terarah, terukur, dan sejalan dengan strategi jangka panjang perseroan,” ujar Rajeev dalam keterangan resmi, Selasa (12/8/2025).

Jejak Karier Sanjay Vaghasia

Sanjay sendiri mengantongi pengalaman lebih dari tiga dekade di industri telekomunikasi global. Kariernya dimulai di Maxis Mobile pada 1995 sebagai Assistant Manager Network Planning, sebelum bergabung dengan Lucent Technologies pada 1998 sebagai Regional Program Manager. Selanjutnya, ia dipercaya memimpin implementasi jaringan dan manajemen proyek di Oskar Mobil (Vodafone Oskar) selama 1999–2002.

Pengalaman internasionalnya semakin luas ketika ia menjadi Program Management Consultant di DiGi.Com Bhd, Malaysia, lalu mengemban peran sebagai Head/Senior Manager Network/IT Planning & Engineering di Wataniya Telecoms (Ooredoo Kuwait) pada 2004–2009. Ia juga sempat menjabat Vice President Head of Sales and Distribution di Unior, Telenor Group, Karnataka Circle pada 2009–2011.

Di ranah eksekutif puncak, Sanjay menjabat sebagai Chief Technology & Information Officer Ooredoo Maldives (2013–2016), kemudian menjadi Chief Technology Officer di Banglalink Digital Ltd, Bangladesh (2016–2018), dan Ooredoo Myanmar (2018–2021). Pada 2021–2024, ia dipercaya sebagai Chief Integration Officer di Indosat Ooredoo Hutchison, mengawal proses merger besar di industri telekomunikasi Indonesia.

Sejak 1 Juli 2025, Sanjay telah bergabung dengan XLSMART sebagai Chief Integration Officer sebelum kini resmi duduk di jajaran direksi. Latar belakang akademisnya sebagai Sarjana Teknik Komunikasi dan Elektronika dari Northumbria University, Inggris, semakin memperkuat kompetensinya dalam mendukung transformasi dan integrasi bisnis perseroan.

Dalam RUPSLB, 99,957% pemegang saham yang hadir menyetujui pengangkatan Sanjay, atau setara 14,176 miliar saham dari total 14,182 miliar saham yang mewakili 82,916% dari seluruh saham perseroan setelah dikurangi saham buyback.

Susunan Direksi XLSMART per 12 Agustus 2025 adalah:

Presiden Direktur & CEO: Rajeev Sethi

Direktur: Antony Susilo

Direktur: David Arcelus Oses

Direktur: Andrijanto Muljono

Direktur: Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek

Direktur: Shurish Subbramaniam

Direktur: Yessie Dianty Yosetya

Direktur: Merza Fachys

Direktur: Jeremiah Ratadhi Setiadharma

Direktur: Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia

