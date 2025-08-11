Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju

Indeks Bisnis-27 ditutup di zona hijau pada perdagangan hari ini, Senin (11//8/2025), ditopang penguatan saham BBCA, BBRI hingga BRIS.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 16:25
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup di zona hijau pada perdagangan hari ini, Senin (11//8/2025). Seiring dengan menguatnya indeks, saham BBCA, BBRI hingga BRIS terpantau kompak menguat sore ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja dengan Harian Bisnis Indonesia ditutup menguat 0,93% menjadi 512,48. Dalam perdagangan hari ini, Indeks Bisnis-27 dibuka di level 512,14 dan bergerak di rentang 511,04 dan 514,98.

Sebanyak 14 saham menguat, 11 ditutup di zona merah dan 2 saham tidak bergeming dari posisi awalnya.

Beberapa saham anggota Indeks Bisnis-27 yang ditutup di zona hijau antara lain adalah BBCA yang menguat 2,41% atau 200 poin di level Rp8.500. Selanjutnya BBRI yang naik 2,43% atau 90 poin menjadi Rp3.790. Sementara itu, BRIS ditutup naik 0,37% atau 10 poin menjadi Rp2.710.

Sebaliknya, beberapa saham yang ditutup pada zona merah antara lain adalah CPIN yang turun 0,67% atau 30 poin menjadi Rp4.470. Sedangkan DSNG turun 0,67% atau 10 poin dan berakhir di posisi Rp1.475. MIKA juga ditutup turun 10 poin atau 0,41% menjadi Rp2.400.

Penguatan Indeks Bisnis-27 sejalan dengan IHSG yang ditutup tumbuh 0,79% dan berakhir di posisi 7.592,65. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di rentang 7.559,35-7.630,11.

Baca Juga

Dalam perdagangan hari ini, 361 saham ditutup pada zona hijau, 252 ditutup melemah dan 343 saham terpantau stagnan.

Sebelumnya, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas Imam Gunadi mengatakan terdapat dua sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG sepekan terakhir, yaitu data pertumbuhan ekonomi dan rebalancing MSCI.

“Tumbuhnya ekonomi Indonesia di kuartal II/2025 yang jauh di atas ekspektasi pasar juga meningkatkan optimisme pelaku pasar di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi baik karena faktor internal domestik maupun global,” kata Imam, Senin (11/8/2025).

Selain pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, pasar pada pekan lalu juga dibayangi oleh pengumuman Indeks MSCI. Pelaku pasar fokus pada tiga saham yang digadang-gadang akan masuk Indeks ini, yaitu CUAN, BREN, dan PTRO.

Adapun untuk pekan ini, Imam menuturkan pasar akan fokus pada tiga data. Pelaku pasar akan fokus pada setidaknya tiga data. Pertama, CPI yang diproyeksikan naik ke 2,8%(yoy) dari periode sebelumnya 2,7%(yoy).

Lalu kedua, data Industrial Production Tiongkok yang diproyeksikan turun ke 5,8%(yoy) dari sebelumnya 6,8% (yoy).

Ketiga, adalah data pertumbuhan ekonomi Jepang (Preliminary). Data dari Jepang ini penting dipantau karena Jepang adalah salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat
Premium
28 menit yang lalu

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry
Premium
1 jam yang lalu

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Icip-Icip Saham Blue Chip

Icip-Icip Saham Blue Chip

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham SCMA, AMRT & CTRA

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat Didukung Saham SCMA, AMRT & CTRA

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, BEI Tunjuk Pioneer Liquidity Provider Saham

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, BEI Tunjuk Pioneer Liquidity Provider Saham

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal
Bursa & Saham
14 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Cs Kuasai Nilai Aset Rp986,28 Triliun di Pasar Modal

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau, Saham Bank BBCA, BBRI & BRIS Kompak Melaju

Tersengat Sentimen MSCI, Saham DSSA Sentuh Rekor ATH
Bursa & Saham
19 menit yang lalu

Tersengat Sentimen MSCI, Saham DSSA Sentuh Rekor ATH

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605
Bursa & Saham
23 menit yang lalu

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal
Bursa & Saham
38 menit yang lalu

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

4

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

5

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

4

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

5

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI