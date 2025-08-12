Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penjualan SBR014 Sentuh Rp14,91 Triliun, Tenor 2 Tahun Paling Laris

Penjualan SBR014 mencapai Rp14,91 triliun, didominasi tenor 2 tahun. Pegawai swasta dan wiraswasta menjadi investor utama, dengan perbankan sebagai mitra distribusi terbesar.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:57
Share
Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjukkan instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di Livin by Mandiri di Jakarta. Bisnis
Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjukkan instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di Livin by Mandiri di Jakarta. Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan Savings Bond Ritel seri SBR014 mencatatkan nilai pemesanan pembelian sebesar Rp14,91 triliun. Angka itu relatif lebih kecil dari target Rp15 triliun dana terhimpun dari penjualan produk ini.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, penjualan SBR014 didominasi oleh SBR014T2 dengan nilai sebesar Rp11,59 triliun. Sementara itu, penjualan seri SBR014T4 hanya mencatatkan nilai sebesar Rp3,31 triliun.

“SBR014 dengan total pemesanan pembelian mencapai Rp14.917.354.000.000,00, yang terdiri atas seri SBR014T2 sebesar Rp11.598.776.000.000,00 dan seri SBR014T4 sebesar Rp3.318.578.000.000,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Selasa (12/8/2025).

Secara rinci, total investor dalam produk SBR014 mencapai 51.198 investor. Sebagian besar investor membeli produk SBR014T2 dan hanya 11.338 investor yang membeli produk dengan tenor 4 tahun.

Baca Juga : Masa Penawaran SBR014 Ditutup, Book Order Tembus Rp14,92 Triliun

Berdasarkan profesi, pegawai swasta mendominasi 35% pembelian produk SBR014. Namun berdasarkan nominal, investor yang berprofesi sebagai wiraswasta mendominasi pemesanan sebesar 38%.

Dari segi penjualan, mitra distribusi dari sektor perbankan masih mendominasi penjualan SBR014, baik dari sisi nominal maupun jumlah investor. 

“Di kelompok non-bank, perusahaan fintech mencatat kinerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan sekuritas, baik dari nilai penjualan maupun jumlah investor,” lanjut pengumuman itu.

Chief Operating Officer Bareksa Ni Putu Kurniasari menerangkan, secara keseluruhan, penjualan SBR014 masih menunjukkan minat yang tinggi dari investor ritel.

Data penjualan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tengah membutuhkan instrumen investasi yang memberikan imbal hasil yang menarik, tetapi dengan risiko yang rendah.

Putu menerangkan, tingginya minat investor ritel terhadap produk ini sejalan dengan sinyal penurunan suku bunga AS yang semakin kuat.

“Kami yakin SBN Ritel masih akan menarik minat investor di tengah ekspektasi tren penurunan suku bunga, di masa mendatang. Kami juga menilai jika tren dinamika pasar berpengaruh ke nilai penyerapan, hal itu sifatnya akan situasional, yang merupakan hal wajar dalam siklus investasi,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (12/8/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth
Premium
18 menit yang lalu

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Masa Penawaran SBR014 Ditutup, Book Order Tembus Rp14,92 Triliun

Masa Penawaran SBR014 Ditutup, Book Order Tembus Rp14,92 Triliun

Bareksa Pede Penawaran SBR014 Terserap Pasar

Bareksa Pede Penawaran SBR014 Terserap Pasar

Estimasi Tingkat Kupon SBN Ritel 2025, Pilih Mana?

Estimasi Tingkat Kupon SBN Ritel 2025, Pilih Mana?

BNI (BBNI) Raup Rp1,5 Triliun dari SBR013, Pede Seri Selanjutnya Moncer

BNI (BBNI) Raup Rp1,5 Triliun dari SBR013, Pede Seri Selanjutnya Moncer

Tower Bersama (TBIG) Bayar Lunas Obligasi Rp721,39 Miliar

Tower Bersama (TBIG) Bayar Lunas Obligasi Rp721,39 Miliar

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Pemerintah Incar Rp27 Triliun dari Lelang Besok (12/8) Saat Yield SUN Turun ke Level 6,53%

Pemerintah Incar Rp27 Triliun dari Lelang Besok (12/8) Saat Yield SUN Turun ke Level 6,53%

Investor Kesulitan Temukan Obligasi Mercy Harga Bajaj di Tengah Premi Risiko Ketat

Investor Kesulitan Temukan Obligasi Mercy Harga Bajaj di Tengah Premi Risiko Ketat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penjualan SBR014 Sentuh Rp14,91 Triliun, Tenor 2 Tahun Paling Laris
Obligasi & Reksadana
21 menit yang lalu

Penjualan SBR014 Sentuh Rp14,91 Triliun, Tenor 2 Tahun Paling Laris

XLSmart (EXCL) Resmi Angkat Sanjay Vaghasia Jadi Direktur Baru Perseroan
Korporasi
32 menit yang lalu

XLSmart (EXCL) Resmi Angkat Sanjay Vaghasia Jadi Direktur Baru Perseroan

10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN
Bursa & Saham
33 menit yang lalu

10 Saham Pendorong IHSG Nyaris Sentuh 7.800, Ada BBRI, DCII, hingga BREN

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI
Bursa & Saham
40 menit yang lalu

IHSG Ditutup Melejit 2,44% ke 7.791, Terdorong Lonjakan Saham BBCA, BMRI & BBRI

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham Perbankan
Bursa & Saham
45 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, Terdorong Laju Saham Perbankan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

4

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

5

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

4

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

5

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 12 Agustus