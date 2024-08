Top Gainers Pekan Ini, Ada Emiten Helikopter HELI hingga Pengelola Citiwalk Sudirman DART

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan 0,70% selama sepekan terakhir sehingga parkir di 7.256,99. Sejumlah saham terpantau mengalami peningkatan harga signifikan dalam kurun 5—9 Agustus 2024 dan masuk dalam jajaran top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh pengelola Citiwalk Sudirman PT Duta Anggada Realty Tbk. (DART) yang harga sahamnya melesat 56,03% dalam sepekan. Harga saham DART ditutup di level Rp220 per saham dari sebelumnya Rp141 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers disabet oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (JMAS) yang naik 54,39% ke harga Rp88 per saham. Kemudian PT Jaya Trishindo Tbk. (HELI) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 42,08% sehingga berada di harga Rp520 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Kobexindo Tractors Tbk. (KOBX) dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET). Harga saham KOBX melesat 34,75% sehingga menjadi Rp159 per saham dan saham INET meningkat 32,69% sehingga parkir di Rp69 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Satria Mega Kencana Tbk. (SOTS). Saham SOTS meningkat 29% selama sepekan, dari harga Rp200 per saham menjadi Rp258 per saham.

Saham PT Golden Flower Tbk. (POLU) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham POLU melesat 27,66% menjadi Rp600 per saham dari Rp470 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup SULI yang naik 26,88% ke harga Rp118 per saham. Selanjutnya MKAP melesat 24,88% menjadi Rp392 per saham, dan JAYA naik 21,28% ke harga Rp114 per saham.

Sebelumnya, P.H. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Valentina Simon mengatakan IHSG mengalami perubahan 0,70% selama sepekan terakhir, berada pada posisi 7.256,99, dari 7.308,12 pada penutupan pekan lalu.

Kapitalisasi pasar Bursa turut mengalami penurunan sebesar 0,87% menjadi Rp12.302 triliun dari Rp12.410 triliun pada penutupan pekan lalu.

Penurunan juga turut terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian Bursa sebesar 6,53% menjadi Rp9,639 triliun dari Rp10,313 triliun pada pekan sebelumnya.

Berikut daftar saham Top Gainers pekan ini: