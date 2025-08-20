Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Danantara Indonesia Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menegaskan tidak ada rencana akuisisi mayoritas saham Bank Central Asia (BCA).
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 10:17
Share
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menepis kabar mengenai rencana sovereign wealth fund (SWF) tersebut untuk mengakuisisi mayoritas saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, memastikan saat ini tidak ada agenda dari Danantara untuk mengambil alih kendali BCA.

“Enggak ada,” ujarnya singkat usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Saat kembali dikonfirmasi terkait kemungkinan pembicaraan awal mengenai isu tersebut, Rosan memilih tidak berkomentar lebih jauh dan meninggalkan wartawan.

Bank Central Asia Tbk. - TradingView

Sebelumnya, beredar isu yang menyebutkan supaya negara melalui Danantara mengambil alih saham BCA. Rumor ini disebut berkait dengan dengan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada era krisis moneter 1998. Kala itu, BCA mendapatkan kucuran BLBI, sebelum berlanjut pada proses divestasi.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan lantas meminta semua pihak tidak melontarkan pernyataan yang hanya memicu kegaduhan dan memperburuk iklim investasi di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga

“Iklim investasi sedang bagus di tengah situasi global yang serba tidak pasti. Karena itu, kita wajib menjaganya dan jangan sampai ada pernyataan yang menimbulkan kegaduhan, terutama terkait sektor perbankan nasional,” ujar Tommy.

Tommy turut menilai bahwa pengamat seharusnya tidak sembarangan dalam melempar isu lama, seperti kasus BLBI dan mengaitkannya dengan BCA.

“Pernyataan agar pemerintah mengambil alih saham mayoritas BCA perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya. Itu justru bisa mengganggu stabilitas keuangan dan iklim investasi kita,” pungkasnya.

Isu pengambilalihan ini pun memberikan dampak negatif terhadap saham BBCA. Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), BBCA melemah 2,30% ke Rp8.500 per Selasa (19/8/2025). Hari ini, saham bank swasta terbesar itu kembali melemah 0,88% menjadi Rp8.425 hingga pukul 10.05 atau mencerminkan penurunan 12,92% sejak awal tahun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pawn Industry Heats Up
Premium
14 menit yang lalu

Pawn Industry Heats Up

Saham Indonesia Pilihan JP Morgan kala Proyeksi Laba Emiten di Asean Berbalik
Premium
44 menit yang lalu

Saham Indonesia Pilihan JP Morgan kala Proyeksi Laba Emiten di Asean Berbalik

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DEFISIT ANGGARAN 0% : ‎Beban Berat di Pundak Danantara

DEFISIT ANGGARAN 0% : ‎Beban Berat di Pundak Danantara

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

Danantara Pastikan Aturan Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Sudah Berlaku

Danantara Pastikan Aturan Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Sudah Berlaku

Racikan Para Pemegang Saham BCA (BBCA) Miliaran Lembar Agustus 2025

Racikan Para Pemegang Saham BCA (BBCA) Miliaran Lembar Agustus 2025

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah

Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

IHSG Ditutup Melemah ke 7.862, Saham BBCA, BBRI & TLKM Terjun ke Zona Merah

IHSG Ditutup Melemah ke 7.862, Saham BBCA, BBRI & TLKM Terjun ke Zona Merah

Kapan Laba Bersih Setahun Penuh BBCA Bakal Menyalip BBRI?

Kapan Laba Bersih Setahun Penuh BBCA Bakal Menyalip BBRI?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus
Emas
39 detik yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Manuver RAJA Happy Hapsoro, Lepas 10 Juta Saham Raharja Energi Cepu (RATU)
Korporasi
9 menit yang lalu

Manuver RAJA Happy Hapsoro, Lepas 10 Juta Saham Raharja Energi Cepu (RATU)

Danantara Indonesia Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA
Korporasi
27 menit yang lalu

Danantara Indonesia Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Emtek (EMTK) Rogoh Kocek Rp54,5 Miliar Borong 230 Juta Lembar Saham SCMA
Korporasi
38 menit yang lalu

Emtek (EMTK) Rogoh Kocek Rp54,5 Miliar Borong 230 Juta Lembar Saham SCMA

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot
Emas
45 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

4

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

5

BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Harga Beras Diatas harga Eceran Tertinggi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

4

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

5

BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya