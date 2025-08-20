Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas batangan Galeri 24 pada hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025 tercatat berada dalam rentang buyback Rp1.749.000 -Rp1.751.000 per gram dari tiga penerbit berbeda.
Harga emas Antam yang dijual Pegadaian misalnya, ditawarkan Rp1.964.000 per gram dengan nilai buyback Rp1.749.000.
Sementara itu, harga emas Galeri 24 dari Pegadaian dijual lebih murah yakni Rp1.883.000 per gram. Saat yang sama, harga buyback ditetapkan lebih tinggi Rp1.751.000.
Untuk seri UBS, kanal resmi Pegadaian menjual Rp1.901.000 setiap gram, sedangkan harga buyback Rp1.749.000.
Produk emas Galeri24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS ditawarkan dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut rincian harga emas ketiga penerbit tersebut:
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian, Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025:
|Berat (gram)
|Harga Jual
|Harga Buyback
|0,5
|Rp988.000
|Rp875.000
|1
|Rp1.883.000
|Rp1.751.000
|2
|Rp3.709.000
|Rp3.503.000
|5
|Rp9.204.000
|Rp8.758.000
|10
|Rp18.359.000
|Rp17.517.000
|25
|Rp45.783.000
|Rp43.578.000
|50
|Rp91.494.000
|Rp87.157.000
|100
|Rp182.896.000
|Rp174.314.000
|250
|Rp457.014.000
|Rp433.639.000
|500
|Rp913.578.000
|Rp867.279.000
|1.000
|Rp1.827.154.000
|Rp1.734.559.000
Sumber: Galeri 24
Baca Juga
Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025:
|Berat (gram)
|Harga Jual
|Harga Buyback
|0,5
|Rp1.034.000
|Rp874.000
|1
|Rp1.964.000
|Rp1.749.000
|2
|Rp3.865.000
|Rp3.499.000
|3
|Rp5.772.000
|Rp5.249.000
|5
|Rp9.585.000
|Rp8.749.000
|10
|Rp19.112.000
|Rp17.499.000
|25
|Rp47.649.000
|Rp43.535.000
|50
|Rp95.215.000
|Rp87.070.000
|100
|Rp190.349.000
|Rp174.140.000
|250
|Rp475.599.000
|Rp433.206.000
|500
|Rp950.979.000
|Rp866.413.000
|1.000
|Rp1.901.916.000
|Rp1.732.826.000
Sumber: Galeri 24
Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025:
|Berat (gram)
|Harga Jual
|Harga Buyback
|0,5
|Rp1.028.000
|Rp874.000
|1
|Rp1.901.000
|Rp1.749.000
|2
|Rp3.771.000
|Rp3.499.000
|5
|Rp9.318.000
|Rp8.749.000
|10
|Rp18.537.000
|Rp17.499.000
|25
|Rp46.251.000
|Rp43.535.000
|50
|Rp92.310.000
|Rp87.070.000
|100
|Rp184.547.000
|Rp174.140.000
|250
|Rp461.230.000
|Rp433.206.000
|500
|Rp921.373.000
|Rp866.413.000
Sumber: Galeri 24