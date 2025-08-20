Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas batangan Galeri 24 pada hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025 tercatat berada dalam rentang buyback Rp1.749.000 -Rp1.751.000 per gram dari tiga penerbit berbeda.

Harga emas Antam yang dijual Pegadaian misalnya, ditawarkan Rp1.964.000 per gram dengan nilai buyback Rp1.749.000.

Sementara itu, harga emas Galeri 24 dari Pegadaian dijual lebih murah yakni Rp1.883.000 per gram. Saat yang sama, harga buyback ditetapkan lebih tinggi Rp1.751.000.

Untuk seri UBS, kanal resmi Pegadaian menjual Rp1.901.000 setiap gram, sedangkan harga buyback Rp1.749.000.

Produk emas Galeri24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS ditawarkan dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut rincian harga emas ketiga penerbit tersebut:

Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian, Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback 0,5 Rp988.000 Rp875.000 1 Rp1.883.000 Rp1.751.000 2 Rp3.709.000 Rp3.503.000 5 Rp9.204.000 Rp8.758.000 10 Rp18.359.000 Rp17.517.000 25 Rp45.783.000 Rp43.578.000 50 Rp91.494.000 Rp87.157.000 100 Rp182.896.000 Rp174.314.000 250 Rp457.014.000 Rp433.639.000 500 Rp913.578.000 Rp867.279.000 1.000 Rp1.827.154.000 Rp1.734.559.000

Sumber: Galeri 24

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback 0,5 Rp1.034.000 Rp874.000 1 Rp1.964.000 Rp1.749.000 2 Rp3.865.000 Rp3.499.000 3 Rp5.772.000 Rp5.249.000 5 Rp9.585.000 Rp8.749.000 10 Rp19.112.000 Rp17.499.000 25 Rp47.649.000 Rp43.535.000 50 Rp95.215.000 Rp87.070.000 100 Rp190.349.000 Rp174.140.000 250 Rp475.599.000 Rp433.206.000 500 Rp950.979.000 Rp866.413.000 1.000 Rp1.901.916.000 Rp1.732.826.000

Sumber: Galeri 24

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback 0,5 Rp1.028.000 Rp874.000 1 Rp1.901.000 Rp1.749.000 2 Rp3.771.000 Rp3.499.000 5 Rp9.318.000 Rp8.749.000 10 Rp18.537.000 Rp17.499.000 25 Rp46.251.000 Rp43.535.000 50 Rp92.310.000 Rp87.070.000 100 Rp184.547.000 Rp174.140.000 250 Rp461.230.000 Rp433.206.000 500 Rp921.373.000 Rp866.413.000

Sumber: Galeri 24