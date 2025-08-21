Emas Meroket! Simak Daftar Harga 3 Merek Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis (21/8)

Daftar harga 3 merek emas di Pegadaian hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Terpantau pada hari ini Kamis (21/8/2025), Harga emas Antam di Pegadaian mengalami kenaikan harga hingga nyari menyentuh Rp2.000.000 per gramnya.

Emas UBS juga mengalami kenaikan sedikit dari yang semula Rp1.901.000 menjadi Rp1.903.000 per gram.

Namun emas Galeri24 yang dimiliki oleh Pegadaian justru mengalami penurunan harga per gramnya, yakni dari Rp1.883.000 menjadi Rp1.876.000.

Berikut ini daftar harga emas merek Antam, UBS, dan Galeri24.

Daftar Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 per Kamis, 21 Agustus 2025

1. Antam

0,5 gram: Rp1.030.000

1 gram: Rp1.957.000

2 gram: Rp3.851.000

3 gram: Rp5.750.000

5 gram: Rp9.548.000

10 gram: Rp19.039.000

25 gram: Rp47.468.000

50 gram: Rp94.853.000

100 gram: Rp189.625.000

250 gram: Rp473.787.000

500 gram: Rp947.357.000

1.000 gram: Rp1.894.671.000

2. UBS

0,5 gram: Rp1.029.000

1 gram: Rp1.903.000

2 gram: Rp3.776.000

5 gram: Rp9.328.000

10 gram: Rp18.556.000

25 gram: Rp46.299.000

50 gram: Rp92.407.000

100 gram: Rp184.740.000

250 gram: Rp461.714.000

500 gram: Rp922.340.000

3. Galeri24