Emas Meroket! Simak Daftar Harga 3 Merek Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis (21/8)

Daftar harga 3 merek emas di Pegadaian hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:28
Karyawan menunjukkan emas logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (22/4/2025)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan menunjukkan emas logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (22/4/2025)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Terpantau pada hari ini Kamis (21/8/2025), Harga emas Antam di Pegadaian mengalami kenaikan harga hingga nyari menyentuh Rp2.000.000 per gramnya.

Emas UBS juga mengalami kenaikan sedikit dari yang semula Rp1.901.000 menjadi Rp1.903.000 per gram.

Namun emas Galeri24 yang dimiliki oleh Pegadaian justru mengalami penurunan harga per gramnya, yakni dari Rp1.883.000 menjadi Rp1.876.000.

Berikut ini daftar harga emas merek Antam, UBS, dan Galeri24.

Daftar Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 per Kamis, 21 Agustus 2025

1. Antam

  • 0,5 gram: Rp1.030.000
  • 1 gram: Rp1.957.000
  • 2 gram: Rp3.851.000
  • 3 gram: Rp5.750.000
  • 5 gram: Rp9.548.000
  • 10 gram: Rp19.039.000
  • 25 gram: Rp47.468.000
  • 50 gram: Rp94.853.000
  • 100 gram: Rp189.625.000
  • 250 gram: Rp473.787.000
  • 500 gram: Rp947.357.000
  • 1.000 gram: Rp1.894.671.000

2. UBS

  • 0,5 gram: Rp1.029.000
  • 1 gram: Rp1.903.000
  • 2 gram: Rp3.776.000
  • 5 gram: Rp9.328.000
  • 10 gram: Rp18.556.000
  • 25 gram: Rp46.299.000
  • 50 gram: Rp92.407.000
  • 100 gram: Rp184.740.000
  • 250 gram: Rp461.714.000
  • 500 gram: Rp922.340.000

3. Galeri24

  • 0,5 gram: Rp984.000
  • 1 gram: Rp1.876.000.
  • 2 gram: Rp3.697.000
  • 5 gram: Rp9.172.000
  • 10 gram: Rp18.296.000
  • 25 gram: Rp45.625.000
  • 50 gram: Rp91.177.000
  • 100 gram: Rp182.265.000
  • 250 gram: Rp455.437.000
  • 500 gram: Rp910.424.000
  • 1.000 gram: Rp1.820.846.000.
 

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

