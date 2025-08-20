Bisnis Indonesia Premium
PNM Ajak Karyawan Maknai Merdeka dengan Kontribusi Nyata

PNM rayakan HUT RI ke-80 dengan aksi gotong royong, ajak karyawan dan masyarakat maknai kemerdekaan lewat kebersamaan dan kepedulian lingkungan
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 18:32
Ringkasan Berita
  • Karyawan PNM menggelar aksi gotong royong bersama masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan kontribusi nyata.
  • Kegiatan ini meliputi membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan mengajar di Ruang Pintar PNM sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan.
  • PNM menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan lingkungan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Masih dalam semarak Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, karyawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar aksi nyata dengan turun langsung bergotong royong bersama masyarakat di lingkungan sekitar kantor operasional.

Aksi tersebut menjadi wujud kepedulian sekaligus ajakan untuk memaknai kemerdekaan bukan hanya sebagai simbol perayaan, melainkan juga momentum memperkuat rasa kebersamaan.

Kegiatan gotong royong ini dikemas dalam program #AksiBetaMerdekaBersamaLingkungan yang diisi dengan membersihkan lingkungan, menanam pohon, menghias area permukiman dengan nuansa merah putih, hingga mengajar adik-adik di Ruang Pintar PNM.

Antusiasme karyawan dan masyarakat mampu menciptakan suasana yang akrab serta menghidupkan semangat persatuan sebagaimana diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menyampaikan bahwa semangat kemerdekaan harus ditumbuhkan melalui kepedulian dan partisipasi aktif.

“Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada upacara atau simbol merah putih saja. Kita harus memaknainya dengan kebersamaan dan kepedulian terhadap sekitar. Kami mengajak generasi muda untuk turut serta aktif dalam kegiatan lingkungan, karena di sanalah rasa nasionalisme dipupuk dan diwariskan,” ujarnya.

Dengan mengajak karyawan dan masyarakat berkolaborasi, PNM ingin mengingatkan kepada generasi penerus bangsa bahwa kemerdekaan sejatinya hadir ketika semua elemen bangsa saling mendukung.

Melalui aksi sederhana, gotong royong ini menjadi simbol bahwa semangat 17 Agustus adalah tentang merawat persaudaraan, menjaga lingkungan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

