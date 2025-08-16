IHSG Sentuh Rekor 8.000, UANG, PPRE hingga MFIN Masuk Deretan Top Gainers Sepekan

IHSG berhasil menguat 4,84% dalam sepekan dan mencatat rekor intraday tertinggi di 8.011,47. Saham UANG, PPRE hingga MFIN puncaki Top Gainers.

Bisnis.com, JAKARTA – Sepanjang pekan periode 11–15 Agustus 2025, indeks harga saham gabungan (IHSG) mampu melaju kencang dan sempat menyentuh level tertingginya sepanjang masa. Bersamaan dengan itu, sebanyak 10 saham melesat dan masuk dalam jajaran top gainers sepekan.

Berdasarkan data Bursa, IHSG ditutup menguat 4,84% di level 7.898,37 pada perdagangan Jumat (15/8/2025). Pada perdagangan Jumat, IHSG sempat menyentuh level tertingginya di level 8.011,47 pada perdagangan intraday.

Bersamaan dengan reli kencang IHSG selama sepekan, sejumlah saham mencatatkan diri sebagai top gainers dalam sepekan. Penguatan harga saham tertinggi dipimpin oleh PT Pakuan Tbk. (UANG) yang mencatatkan kenaikan hingga 145,37% ke Rp530 per lembar pada perdagangan pekan ini.

Mengekor di belakangnya, saham PT PP Presisi Tbk. (PPRE) turut mencatatkan kinerja yang melesat hingga 69,49% ke level Rp100 per lembar selama sepekan. Pada posisi ketiga, PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) mencatatkan kenaikan 63,95% ke level Rp70.500 per lembar selama sepekan.

Tidak hanya itu, saham dari Grup Sinar Mas turut mencatatkan diri sebagai top gainers. Saham PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (LIFE) melesat 63,23% ke level Rp11.875 per lembar.

Saham PT Equity Development Investment Tbk. (GSMF) turut mencatatkan diri dengan kenaikan 58,18% ke Rp87, saham PT Wir Asia Tbk. (WIRG) melesat 56,03% ke Rp181, dan saham PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) menguat hingga 51,35% ke Rp112.

Tiga posisi terakhir diisi oleh saham PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR) yang naik 51,35% ke Rp168, saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH) menguat 48,00% ke Rp74, dan saham PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) yang naik 47,69% ke Rp960.

Adapun selama sepekan, IHSG telah naik 4,84% ke level 7.898,37. Sepanjang pekan, IHSG sempat bergerak di level 7.448,04–8.017,06, tetapi ditutup di level 7.898,37. Kenaikan IHSG turut ditopang oleh aksi beli investor asing yang tercatat sebesar Rp6,67 triliun.

Sejalan dengan itu, kapitalisasi pasar Bursa tercatat naik 5,11% menjadi Rp14.247 triliun. Sementara rata-rata volume transaksi harian Bursa terpantau mengalami peningkatan 19,55% menjadi 35,88 miliar lembar dari 30,01 miliar lembar pada penutupan pekan lalu. Adapun, rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami peningkatan tertinggi pada perdagangan pekan ini.

Daftar 10 Top Gainers Sepekan:

No. Kode Saham Kenaikan (%) 1 UANG 145,37% 2 PPRE 69,49% 3 MLPT 63,95% 4 LIFE 63,23% 5 GSMF 58,18% 6 WIRG 56,03% 7 DKHH 51,35% 8 FUTR 51,35% 9 GRPH 48,00% 10 MFIN 47,69%

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.