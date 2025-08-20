Bisnis Indonesia Premium
Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Waskita Karya (WSKT) merombak Dewan Komisaris, mengangkat mantan Wasekjen Gerindra dan ajudan Prabowo untuk memperkuat strategi perusahaan.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 21:03
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang digelar di Jakarta, Rabu (20/8/2025)./Istimewa
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang digelar di Jakarta, Rabu (20/8/2025)./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor pelat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) resmi merombak jejeran komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Hasilnya, RUPSLB WSKT mengangkat sejumlah nama yakni Ade Abdul Rochim, Hasby Muhammad Zamri, Aqila Rahmani, Muhammad Harrifar Syafar, serta Muhammad Abdullah Syukri sebagai Dewan Komisaris perseroan yang baru.

Melalui keputusan tersebut, rapat memberhentikan dengan hormat Dedi Syarif Usman, T. Iskandar, Muhamad Salim, Addin Jauharuddin, dan Muradi selaku Dewan Komisaris Waskita Karya sebelumnya.  

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan penyegaran kepengurusan dilakukan agar perusahaan lebih adaptif terhadap dinamika industri dan menyiapkan strategi dalam menghadapi tantangan baru.

“Perubahan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Waskita untuk memperkuat fundamental perusahaan, meningkatkan sinergi, sekaligus memastikan pemulihan kinerja keuangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).

Baca Juga : Waskita Karya (WSKT) Gelar RUPSLB, Bahas Perubahan Manajemen

Ade Abdul Rochim merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra selama periode 2020-2024. Dirinya tercatat pernah mengikuti Pilkada Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai calon wakil bupati.  

Sementara itu, Muhammad Harrifar Syafar dikenal sebagai pengawal pribadi Presiden Prabowo Subianto. Pria kelahiran Jambi ini sempat maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Gerindra, tetapi gagal melaju lebih jauh. 

Berikutnya adalah Aqila Rahmani yang juga tercatat sebagai kader muda Partai Gerindra. Adapun, Hasby Muhammad Zamri tercatat sebagai Staf Khusus Menteri UMKM, dan pernah beberapa kali menjadi staf ahli anggota DPR RI. 

Sebagaimana diketahui, Harrifar Syafar, Aqila Rahmani, dan Hasby Muhammad sebelumnya telah ditunjuk sebagai Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP), anak usaha Waskita. Dengan keputusan ini, kemungkinan besar WSBP akan kembali merombak susunan komisaris dalam waktu dekat. 

Nama terakhir yakni Muhammad Abdullah Syukri merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2021-2023. Dia sempat mendaftar sebagai calon bupati Cirebon dalam Pilkada 2024.

Di sisi lain, RUPSLB tidak merombak susunan direksi. Muhammad Hanugroho masih menjadi Direktur Utama perseroan, didampingi oleh Wiwi Suprihatno yang menjabat sebagai Direktur Keuangan.

Berikut susunan pengurus Waskita Karya (WSKT) terbaru hasil RUPSLB Rabu (20/8):

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama/Independen: Heru Winarko

- Komisaris: Ade Abdul Rochim

- Komisaris: Hasby Muhammad Zamri

- Komisaris Independen: Aqila Rahmani

- Komisaris Independen: Muhammad Harrifar Syafar

- Komisaris Independen: Muhammad Abdullah Syukri

Direksi

- Direktur Utama: Muhammad Hanugroho

- Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno

- Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital: Rudi Purnomo

- Direktur Operasi I: Ari Asmoko

- Direktur Operasi II: Dhetik Ariyanto

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Dwi Nicken Tari

