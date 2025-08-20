Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

Harga emas Antam hari ini, 20 Agustus 2025, turun menjadi Rp1.890.000 per gram. Harga buyback juga turun Rp7.000 menjadi Rp1.736.000 per gram.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 08:48
Share
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Rabu (20/8/2025), dibanderol Rp1.890.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp995.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp995.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp3.500 dibandingkan perdagangan kemarin Rp998.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.890.000 pada hari ini, turun Rp7.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.897.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.225.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.395.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp45.862.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp91.645.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp183.212.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp915.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.830.600.000

Baca Juga

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.736.000 per gram, turun Rp7.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu (20/8/2025) di Logam Mulia:

Ukuran (gram) Harga
0,5 Rp995.000,00
1 Rp1.890.000,00
2 Rp3.720.000,00
3 Rp5.555.000,00
5 Rp9.225.000,00
10 Rp18.395.000,00
25 Rp45.862.000,00
50 Rp91.645.000,00
100 Rp183.212.000,00
250 Rp457.765.000,00
500 Rp915.320.000,00
1.000 Rp1.830.600.000,00

Sumber: Logam Mulia

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pawn Industry Heats Up
Premium
15 menit yang lalu

Pawn Industry Heats Up

Saham Indonesia Pilihan JP Morgan kala Proyeksi Laba Emiten di Asean Berbalik
Premium
45 menit yang lalu

Saham Indonesia Pilihan JP Morgan kala Proyeksi Laba Emiten di Asean Berbalik

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000

Harga Emas Melemah, Pasar Tunggu Pidato Powell di Jackson Hole

Harga Emas Melemah, Pasar Tunggu Pidato Powell di Jackson Hole

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus
Emas
54 detik yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Manuver RAJA Happy Hapsoro, Lepas 10 Juta Saham Raharja Energi Cepu (RATU)
Korporasi
9 menit yang lalu

Manuver RAJA Happy Hapsoro, Lepas 10 Juta Saham Raharja Energi Cepu (RATU)

Danantara Indonesia Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA
Korporasi
27 menit yang lalu

Danantara Indonesia Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Emtek (EMTK) Rogoh Kocek Rp54,5 Miliar Borong 230 Juta Lembar Saham SCMA
Korporasi
39 menit yang lalu

Emtek (EMTK) Rogoh Kocek Rp54,5 Miliar Borong 230 Juta Lembar Saham SCMA

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot
Emas
45 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

4

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

5

BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Harga Beras Diatas harga Eceran Tertinggi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

4

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

5

BEI Jatuhkan Sanksi ke 103 Emiten yang Belum Setor Laporan Keuangan, Cek Daftarnya