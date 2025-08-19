PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari investasi keluarga Haji Isam hingga cuan Lo Kheng Hong sejak borong BBRI.

Bisnis.com, JAKARTA – Investasi keluarga Haji Isam di KFC hingga cuan Lo Kheng Hong sejak borong BBRI jadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium, Selasa (19/8/2025).

1. Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Emiten Grup Salim dan Gelael, PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST) berhasil menyusutkan rugi pada semester I/2025. Jalan perusahaan pengelola KFC itu untuk membukukan untung semakin mulus ditambah investasi dari keluarga Haji Isam.

Pada paruh pertama tahun ini, FAST membukukan rugi bersih sebesar Rp138,75 miliar, berdasarkan laporan keuangan. Jumlahnya menyusut cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) Rp348,83 miliar.

2. Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak

Emiten migas milik Keluarga Panigoro PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dihadapkan pada prospek banjir pasokan minyak dunia tahun depan, menyusul rapor kinerja yang lesu sepanjang semester I/2025. Bagaimana prospek pemulihannya?

Medco sebelumnya membukukan penjualan yang susut pada semester I/2025. Pendapatan MEDC sepanjang periode Januari–Juni 2025 tercatat sebesar US$1,13 miliar dari US$1,16 miliar pada periode yang sama 2024.

3. Pijakan Kuat Bumi Resources (BUMI) Garap Proyek Tambang Emas Wolfram

Emiten batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) kian mantap menggarap proyek tambang emas dan tembaga, sejalan dengan langkah perseroan mengakuisisi Wolfram Limited.

Seturut dengan itu, emiten batu bara kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim tersebut melaporkan diversifikasi pendapatan dari bisnis non-batu bara kian solid.

4. Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Bisnis sektor konsumer menjadi ladang menarik bagi para konglomerat, tak terkecuali Kapal Api Group dan Djarum.

Karakteristiknya yang berbasis kebutuhan sehari-hari menjanjikan arus pendapatan berulang, meskipun tetap menuntut daya saing yang tinggi. Kapal Api Group sejak lama dikenal sebagai raksasa kopi dengan merek legendaris seperti Kapal Api, ABC, dan Excelso.

5. Cuan Lo Kheng Hong Sejak Borong Saham BBRI

Investor kawakan Lo Kheng Hong menikmati sejumlah keuntungan sejak menjadi salah satu pemegang saham emiten BUMN perbankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Gerak menanjak saham BBRI dalam sepekan terakhir turut membawa angin segar bagi Lo Kheng Hong. Pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia itu diketahui turut menjadi salah satu investor perseroan.