Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari investasi keluarga Haji Isam hingga cuan Lo Kheng Hong sejak borong BBRI.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 20:00
Share
Pengunjung beraktivitas di salah satu gerai KFC di Jakarta. Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari investasi keluarga Haji Isam hingga cuan Lo Kheng Hong sejak borong BBRI. /Bisnis-Fanny Kusumawardhani
Pengunjung beraktivitas di salah satu gerai KFC di Jakarta. Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium mulai dari investasi keluarga Haji Isam hingga cuan Lo Kheng Hong sejak borong BBRI. /Bisnis-Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • Investasi keluarga Haji Isam di PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST) membantu menyusutkan kerugian dan memperlancar jalan menuju keuntungan.
  • PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menghadapi tantangan banjir pasokan minyak dunia dengan kinerja penjualan yang menurun pada semester I/2025.
  • Lo Kheng Hong meraih keuntungan dari investasi di saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Investasi keluarga Haji Isam di KFC hingga cuan Lo Kheng Hong sejak borong BBRI jadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium, Selasa (19/8/2025).

 

1.     Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Emiten Grup Salim dan Gelael, PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST) berhasil menyusutkan rugi pada semester I/2025. Jalan perusahaan pengelola KFC itu untuk membukukan untung semakin mulus ditambah investasi dari keluarga Haji Isam.

Pada paruh pertama tahun ini, FAST membukukan rugi bersih sebesar Rp138,75 miliar, berdasarkan laporan keuangan. Jumlahnya menyusut cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) Rp348,83 miliar. 

 

2.   Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Emiten migas milik Keluarga Panigoro PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dihadapkan pada prospek banjir pasokan minyak dunia tahun depan, menyusul rapor kinerja yang lesu sepanjang semester I/2025. Bagaimana prospek pemulihannya?

Medco sebelumnya membukukan penjualan yang susut pada semester I/2025. Pendapatan MEDC sepanjang periode Januari–Juni 2025 tercatat sebesar US$1,13 miliar dari US$1,16 miliar pada periode yang sama 2024.

 

3.   Pijakan Kuat Bumi Resources (BUMI) Garap Proyek Tambang Emas Wolfram

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Emiten batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) kian mantap menggarap proyek tambang emas dan tembaga, sejalan dengan langkah perseroan mengakuisisi Wolfram Limited.

Seturut dengan itu, emiten batu bara kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim tersebut melaporkan diversifikasi pendapatan dari bisnis non-batu bara kian solid.

 

4.   Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Bisnis sektor konsumer menjadi ladang menarik bagi para konglomerat, tak terkecuali Kapal Api Group dan Djarum. 

Karakteristiknya yang berbasis kebutuhan sehari-hari menjanjikan arus pendapatan berulang, meskipun tetap menuntut daya saing yang tinggi. Kapal Api Group sejak lama dikenal sebagai raksasa kopi dengan merek legendaris seperti Kapal Api, ABC, dan Excelso. 

 

5.   Cuan Lo Kheng Hong Sejak Borong Saham BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Investor kawakan Lo Kheng Hong menikmati sejumlah keuntungan sejak menjadi salah satu pemegang saham emiten BUMN perbankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Gerak menanjak saham BBRI dalam sepekan terakhir turut membawa angin segar bagi Lo Kheng Hong. Pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia itu diketahui turut menjadi salah satu investor perseroan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Jaffry Prabu Prakoso
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)
Premium
58 menit yang lalu

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)

This Year’s IPO Highlights and ‘Lighthouse’ Stocks
Premium
1 jam yang lalu

This Year’s IPO Highlights and ‘Lighthouse’ Stocks

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dari INKP, ASII, Hingga UNTR, Pilah-Pilih Saham Blue Chip Indeks LQ45 Mercy Harga Bajaj

Dari INKP, ASII, Hingga UNTR, Pilah-Pilih Saham Blue Chip Indeks LQ45 Mercy Harga Bajaj

IHSG Melaju 6,28% Sebulan, Simak Strategi Rotasi Sektoral Potensi Cuan

IHSG Melaju 6,28% Sebulan, Simak Strategi Rotasi Sektoral Potensi Cuan

Dikabarkan Mau Akuisisi Link Net (LINK), Emiten Hashim Djojohadikusumo WIFI Buka Suara

Dikabarkan Mau Akuisisi Link Net (LINK), Emiten Hashim Djojohadikusumo WIFI Buka Suara

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)

Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

Pilah-pilih Saham Kesehatan HEAL SILO Cs saat RAPBN Kemenkes Tembus Rp114 Triliun

Pilah-pilih Saham Kesehatan HEAL SILO Cs saat RAPBN Kemenkes Tembus Rp114 Triliun

Tirta Mahakam (TIRT) Alih Usaha dari Kayu Lapis jadi Angkutan Laut

Tirta Mahakam (TIRT) Alih Usaha dari Kayu Lapis jadi Angkutan Laut

Menakar Investasi Saham Emiten Rumah Sakit Saat Kemenkes Siapkan Belanja Rp114 Triliun pada 2026

Menakar Investasi Saham Emiten Rumah Sakit Saat Kemenkes Siapkan Belanja Rp114 Triliun pada 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

SWF Danantara Janji 'Gas' Investasi Usai RKAP 2025 Disetujui DPR RI
Bursa & Saham
20 menit yang lalu

SWF Danantara Janji 'Gas' Investasi Usai RKAP 2025 Disetujui DPR RI

Sri Mulyani Raup Rp9 Triliun dari Lelang Sukuk Hari Ini
Obligasi & Reksadana
21 menit yang lalu

Sri Mulyani Raup Rp9 Triliun dari Lelang Sukuk Hari Ini

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI
Bursa & Saham
28 menit yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Dari INKP, ASII, Hingga UNTR, Pilah-Pilih Saham Blue Chip Indeks LQ45 Mercy Harga Bajaj
Rekomendasi
36 menit yang lalu

Dari INKP, ASII, Hingga UNTR, Pilah-Pilih Saham Blue Chip Indeks LQ45 Mercy Harga Bajaj

Dikabarkan Mau Akuisisi Link Net (LINK), Emiten Hashim Djojohadikusumo WIFI Buka Suara
Korporasi
51 menit yang lalu

Dikabarkan Mau Akuisisi Link Net (LINK), Emiten Hashim Djojohadikusumo WIFI Buka Suara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

4

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Larangan Memutar Musik di Bus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

4

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025