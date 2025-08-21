Indeks Bisnis-27 Dibuka Lesu, Saham Bank Jumbo BBCA, BBRI & BMRI Kompak Merah

Indeks Bisnis-27 dibuka melemah 0,06% ke 535,90, dipengaruhi saham bank besar BBCA, BBRI, BMRI yang kompak merah. Saham TLKM dan PGAS justru menguat.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025). Sejumlah saham perbankan jumbo BBCA, BBRI dan BMRI turut menjadi penahan laju indeks hari ini.

Berdasarkan data Bursa pukul 09.08 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa dengan Harian Bisnis Indonesia dibuka melemah ke level 535,90 atau terkoreksi 0,06% hari ini. Dari 27 konstituen, sebanyak 9 saham menguat, 10 melemah, dan 8 stagnan.

Pelemahan dipimpin oleh saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang terkoreksi 1,69% ke Rp2.320. Mengekor di belakangnya, saham PT Indosat Tbk. (ISAT) terkoreksi 1,36% ke Rp2.180 dan saham PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) yang melemah 0,95% ke Rp1.045.

Selain itu, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) terkoreksi 0,94% ke Rp7.900, saham PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) melemah 0,71% ke Rp280, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) terkoreksi 0,51% ke Rp24.275.

Sejumlah saham perbankan besar juga terkoreksi pada pembukaan perdagangan. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melemah 0,61% ke Rp4.920, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melemah 0,24% ke Rp4.140, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) terkoreksi 0,23% ke Rp8.500, dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) melemah 0,29% ke Rp8.500 per lembar.

Sebaliknya, penguatan justru dipimpin oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang naik 0,93% ke Rp3.250, saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) naik 0,89% ke Rp1.705, dan saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) menguat 0,81% ke Rp1.240.

Selain itu, saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) naik 0,62% ke Rp1.635, saham PT Astra International Tbk. (ASII) menguat 0,45% ke Rp5.550, dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) menguat 0,36% ke Rp1.405.

Sejumlah saham yang stagnan pada pembukaan perdagangan antara lain PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO).

Sebelumnya, Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Ramdhani memprediksi, IHSG berpotensi menguat pada perdagangan hari ini. Salah satu faktor penguatan IHSG hari ini datang dari pemangkasan suku bunga BI kemarin.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.