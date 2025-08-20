Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga emas Antam hari ini, 20 Agustus 2025, turun menjadi Rp1.890.000 per gram. Harga buyback juga turun Rp7.000 menjadi Rp1.736.000 per gram.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 08:48
Share
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Rabu (20/8/2025), dibanderol Rp1.890.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp995.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp995.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp3.500 dibandingkan perdagangan kemarin Rp998.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.890.000 pada hari ini, turun Rp7.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.897.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.225.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.395.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp45.862.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp91.645.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp183.212.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp915.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.830.600.000

Baca Juga

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.736.000 per gram, turun Rp7.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu (20/8/2025) di Logam Mulia:

Ukuran (gram) Harga
0,5 Rp995.000,00
1 Rp1.890.000,00
2 Rp3.720.000,00
3 Rp5.555.000,00
5 Rp9.225.000,00
10 Rp18.395.000,00
25 Rp45.862.000,00
50 Rp91.645.000,00
100 Rp183.212.000,00
250 Rp457.765.000,00
500 Rp915.320.000,00
1.000 Rp1.830.600.000,00

Sumber: Logam Mulia

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium
52 menit yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
1 jam yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Antam Jelaskan Makna Edisi Emas Simfoni Ibu Pertiwi

Antam Jelaskan Makna Edisi Emas Simfoni Ibu Pertiwi

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 20 Agustus 2025 Naik ke Rp1.964.000

Harga Emas Melemah, Pasar Tunggu Pidato Powell di Jackson Hole

Harga Emas Melemah, Pasar Tunggu Pidato Powell di Jackson Hole

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot
Emas
58 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)
Korporasi
1 jam yang lalu

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Ambisi EBT Prabowo Bakal Sengat Pertamina Geothermal (PGEO)
Rekomendasi
2 jam yang lalu

Ambisi EBT Prabowo Bakal Sengat Pertamina Geothermal (PGEO)

Jasa Marga (JSMR) Akan Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, Cek Rinciannya
Korporasi
3 jam yang lalu

Jasa Marga (JSMR) Akan Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, Cek Rinciannya

PNM Ajak Karyawan Maknai Merdeka dengan Kontribusi Nyata
Korporasi
3 jam yang lalu

PNM Ajak Karyawan Maknai Merdeka dengan Kontribusi Nyata

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

5

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

5

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24