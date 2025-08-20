Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga emas Antam hari ini, 20 Agustus 2025, turun menjadi Rp1.890.000 per gram. Harga buyback juga turun Rp7.000 menjadi Rp1.736.000 per gram.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Rabu (20/8/2025), dibanderol Rp1.890.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp995.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp995.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp3.500 dibandingkan perdagangan kemarin Rp998.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.890.000 pada hari ini, turun Rp7.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.897.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.225.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.395.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp45.862.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp91.645.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp183.212.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp915.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.830.600.000

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.736.000 per gram, turun Rp7.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu (20/8/2025) di Logam Mulia: