Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

Harga buyback emas Antam pada 20 Agustus 2025 adalah Rp1.736.000/gram, turun Rp7.000. Transaksi di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 hingga 3%.
Anggara Pernando
Anggara Pernando
Rabu, 20 Agustus 2025 | 10:44
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Rabu (20/8/2025), tercatat sebesar Rp1.736.000 per gram. Angka tersebut turun Rp7.000 dibandingkan posisi kemarin.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Rabu, 20 Agustus 2025

Berat (gram) Harga Buyback
0,5 Rp868.000
1 Rp1.736.000
2 Rp3.472.000
5 Rp8.680.000
10 Rp17.360.000
25 Rp43.400.000
50 Rp86.800.000
100 Rp173.600.000

Sumber: Logam Mulia

 

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

