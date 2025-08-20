Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (20/8/2025) diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah pada rentang Rp16.240-Rp16.300.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 06:15
Share
Karyawan menghitung uang rupiah dan dolar AS di Jakarta, Selasa (22/7/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawan menghitung uang rupiah dan dolar AS di Jakarta, Selasa (22/7/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah pada rentang Rp16.240-Rp16.300 pada perdagangan hari ini, Rabu (20/8/2025).

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,29% atau 47,5 poin ke level Rp16.245,5 per dolar AS pada perdagangan Selasa (19/8/2025). Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau melemah 0,16% ke posisi 98,01.

Pengamat Mata Uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan sejumlah sentimen dalam negeri yang mempengaruhi pergerakan mata uang rupiah terhadap dolar AS adalah adanya rencana pemerintah menarik utang baru senilai Rp781,87 triliun pada 2026 melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman.

Dalam RAPBN 2026, Ibrahim menjelaskan bahwa pembiayaan utang dari SBN direncanakan akan mencapai Rp749,19 triliun atau naik jika dibandingkan outlook 2025. Kemudian, pembiayaan pinjaman (neto) pada 2026 direncanakan sebesar Rp32,67 triliun atau turun 74,9% dibandingkan outlook 2025.

"Kemudian, hari ini akan digelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang akan memberikan asesmen terhadap kondisi perekonomian global serta domestik, termasuk setelah data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mengejutkan pasar dengan capaian laju PDB 5,12%. Konsensus yang dihimpun oleh Bloomberg memperkirakan, BI akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level saat ini yaitu 5,25%," ujarnya dalam riset, Selasa (19/8/2025).

Di sisi lain, sentimen global yang mempengaruhi pergerakan rupiah adalah perkembangan konflik antara Rusia-Ukraina. Ibrahim menjelaskan, Presiden AS Trump telah berjanji bahwa AS akan membantu menjamin keamanan Ukraina sebagai bagian dari penyelesaian damai.

Baca Juga

Trump, kata Ibrahim, mengatakan telah mulai mengatur pertemuan antara Volodymyr Zelenskiy dari Ukraina dan Vladimir Putin dari Rusia dan mengusulkan diskusi tiga arah berikutnya. Rencana ini menjaga harapan terbukanya jalur negosiasi.

Selain itu, kebijakan tarif AS juga masih membayang-bayangi pergerakan rupiah. Ibrahim bilang, saat ini pasar sedang mencari kejelasan tentang tarif sekunder 25% dari AS terhadap India.

"Pasar juga khawatir tentang tarif tambahan 25% AS yang dikenakan kepada India atas pembelian minyak Rusia, yang akan berlaku efektif pada 27 Agustus. Penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, secara eksplisit memperingatkan bahwa India harus menghentikan perdagangan minyak Rusia atau menghadapi konsekuensi lebih lanjut," ujarnya.

Sentimen global lainnya, lanjut Ibrahim, adalah fokus pasar yang sedang tertuju pada rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang akan dirilis pada Rabu, serta pidato Ketua Fed Jerome Powell di simposium Jackson Hole pada hari Jumat. Keduanya ini dapat memberikan petunjuk baru tentang prospek kebijakan moneter The Fed.

Atas beberapa faktor tersebut, Ibrahim memproyeksi pada perdagangan hari ini, Rabu (20/8/2025), rupiah akan bergerak fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp16.240-Rp16.300 per dolar AS.

INDONESIAN RUPIAH / U.S. DOLLAR - TradingView

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO
Premium
4 menit yang lalu

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Premium
1 jam yang lalu

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp16.245 per Dolar AS

Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp16.245 per Dolar AS

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, Selasa (19/8)

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, Selasa (19/8)

Rupiah Dibuka Melemah di Hadapan Dolar AS, Sentuh Level Rp16.229

Rupiah Dibuka Melemah di Hadapan Dolar AS, Sentuh Level Rp16.229

Kisi-kisi Arah Gerak Rupiah Makin Dekat Target Prabowo Rp16.000 per Dolar AS

Kisi-kisi Arah Gerak Rupiah Makin Dekat Target Prabowo Rp16.000 per Dolar AS

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)

Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di Hari Cuti Bersama Kemerdekaan (18/8)

Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.500 pada 2026, Ada Risiko Melemah?

Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.500 pada 2026, Ada Risiko Melemah?

Rupiah Ditutup Loyo Rp16.170,50 saat Prabowo Pidato RAPBN 2026

Rupiah Ditutup Loyo Rp16.170,50 saat Prabowo Pidato RAPBN 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025
Rekomendasi
13 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025
Kurs
18 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Ramalan Bugar Emiten Kesehatan Tersengat Anggaran Jumbo Prabowo Rp114 Triliun
Korporasi
34 menit yang lalu

Ramalan Bugar Emiten Kesehatan Tersengat Anggaran Jumbo Prabowo Rp114 Triliun

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole

Harga Minyak Global Turun, Pasar Pantau Sentimen Negosiasi Damai Rusia-Ukraina
Komoditas
1 jam yang lalu

Harga Minyak Global Turun, Pasar Pantau Sentimen Negosiasi Damai Rusia-Ukraina

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram