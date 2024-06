Rupiah Melemah di Hadapan Dolar AS, Pasar Nantikan Keputusan The Fed

Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke posisi Rp16.282 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (10/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke posisi Rp16.282 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (10/6/2024). Saat ini pasar sedang fokus menantikan keputusan suku bunga AS pada Rabu mendatang.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup amblas 0,54% atau 87 poin ke posisi Rp16.282 per dolar AS. Adapun indeks dolar terpantau melemah 0,02% ke posisi 104,83.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya kompak bergerak turun terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,17%, dolar Hong Kong dan Singapura melemah masing-masing 0,02% dan 0,10%.

Kemudian won Korea melemah 0,77%, peso Filipina tergerus 0,46%, rupee India melemah 0,15%, yuan China melemah 0,04%, ringgit Malaysia melemah 0,64% dan baht Thailand turun 0,08%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pasar fokus pada pertemuan The Fed mendatang, dengan keputusan suku bunga akan dirilis pada hari Rabu. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil.

“Namun isyarat apa pun mengenai kebijakan di masa depan akan diawasi dengan ketat, terutama setelah tanda-tanda ketahanan inflasi AS dan pasar tenaga kerja AS baru-baru ini,” kata Ibrahim dalam riset harian, Senin (10/6/2024).

Sejumlah pejabat The Fed telah memperingatkan bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dalam menghadapi inflasi yang tinggi dan kekuatan pasar tenaga kerja. Data nonfarm payrolls yang kuat pada hari Jumat memperkuat gagasan ini.

Sebelum keputusan The Fed pada Rabu, data inflasi indeks harga konsumen utama juga tersedia pada minggu ini, dan diperkirakan menunjukkan inflasi tetap jauh di atas target tahunan sebesar 2% pada bulan Mei.

Di sisi lain, utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai Rp.800,33 triliun. Meski utang pemerintah jatuh tempo yang cukup besar kerap menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran, namun utang tersebut tetap dalam koridor aman dengan beberapa catatan. Misalnya, asalkan negara tetap kredibel, persepsi terhadap APBN baik, serta kebijakan fiskal ekonomi hingga politik tetap stabil.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun.

Di tengah sentimen tersebut, Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.270 - Rp16.330 per dolar AS pada perdagangan besok, Selasa (11/6/2024).

