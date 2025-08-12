Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Rupiah melemah 0,06% ke Rp16.289 per dolar AS pada 12/8/2025, dipengaruhi sentimen global dan domestik. Mata uang Asia lainnya juga berfluktuasi.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 15:42
Share
Karyawan menghitung uang dolar AS di gerai penukaran uang di Jakarta, belum lama ini. Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif cenderung melemah pada rentang Rp16.280-Rp16.330 per dolar AS besok, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Abdurachman
Karyawan menghitung uang dolar AS di gerai penukaran uang di Jakarta, belum lama ini. Mata uang rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif cenderung melemah pada rentang Rp16.280-Rp16.330 per dolar AS besok, Senin (21/7/2025)./JIBI/Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dalam penutupan perdagangan hari ini, Selasa (12/8/2025).

Berdasarkan data Bloomberg pukul 15.05 WIB, rupiah terkontraksi 0,06% menjadi Rp16.289,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga mengalami penurunan 0,07% di level 98,45.

Senasib dengan rupiah, beberapa mata uang negara Asia yang turun antara lain adalah yen Jepang yang melemah 0,09%, dolar Taiwan terkoreksi 0,27%, peso Filipina turun 0,04%, dan yuan Tiongkok koreksi 0,01%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang menguat terhadap dolar AS antara lain adalah dolar Singapura yang menguat 0,10%, won Korea Selatan naik 0,18%, rupee India naik 0,05%, ringgit Malaysia menguat 0,05%, dan baht Thailand yang naik 0,09%.

Baca Juga : IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi menjelaskan sejumlah sentimen global yang mempengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS. Pertama, keputusan AS dan Tiongkok yang memperpanjang gencatan perjanjian tarif mereka pada hari Senin selama 90 hari lagi. Hal ini mencegah bea masuk yang tajam yang dapat mengganggu perdagangan. 

"Perjanjian ini mempertahankan tarif AS 30% dan Tiongkok 10% yang berlaku saat ini dan memberi waktu untuk negosiasi lebih lanjut, yang memberikan dorongan bagi sentimen investor di seluruh kawasan," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Kedua, perkembangan perundingan antara AS dan Rusia yang membahas kelanjutan konflik Ukraina. Pertemuan itu terjadi setelah Trump mengancam akan memberlakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap industri minyak Rusia, mengancam tarif perdagangan yang tinggi terhadap India dan China sebagai pembeli minyak terbesar Moskow. 

Ketiga, pengenaan tarif tinggi AS terhadap India dan Tiongkok dapat berdampak pada pasokan minyak global terhambat.

Sementara itu, sentimen dari domestik yang mempengaruhi pergerakan rupiah antara lain proyeksi Bank Indonesia bahwa kinerja penjualan eceran meningkat pada Juli 2025. Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2025 diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 4,8% year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, sehingga mencapai level 222,5. 

Pada Juni 2025, IPR tercatat sebesar 231,9 atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2025 sebesar 1,9% (yoy).

Sedangkan secara bulanan, diperkirakan penjualan eceran pada Juli 2025 akan mengalami pelemahan sebesar 4,0% (mtm), dipengaruhi oleh penurunan penjualan kelompok peralatan informasi dan komunikasi serta makanan, minuman, dan tembakau. 

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, Ibrahim memprediksi rupiah pada perdagangan esok hari akan melanjutkan pelemahan terhadap dolar AS.

"Untuk perdagangan besok mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp16.280 sampai Rp16.330," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga
Premium
1 jam yang lalu

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rupiah Melemah, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/8)

Rupiah Melemah, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/8)

Aset Emerging Market Reli Awal Pekan, Rupiah Pimpin Penguatan di Asia

Aset Emerging Market Reli Awal Pekan, Rupiah Pimpin Penguatan di Asia

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

Dolar AS Menguat Tipis, Pasar Waspadai Rilis Data Inflasi

Dolar AS Menguat Tipis, Pasar Waspadai Rilis Data Inflasi

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

Rupiah Ditutup Perkasa, Sentuh Level Rp16.279,50 per Dolar AS

Rupiah Ditutup Perkasa, Sentuh Level Rp16.279,50 per Dolar AS

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)

Rupiah Dibuka Memerah ke Level Rp16.292 per Dolar AS Awal Pekan Ini

Rupiah Dibuka Memerah ke Level Rp16.292 per Dolar AS Awal Pekan Ini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tower Bersama (TBIG) Bayar Lunas Obligasi Rp721,39 Miliar
Korporasi
4 menit yang lalu

Tower Bersama (TBIG) Bayar Lunas Obligasi Rp721,39 Miliar

Manuver Emiten Pelayaran: SMDR, CBRE, HUMI Cs Tancap Gas Tambah Armada 2025
Korporasi
21 menit yang lalu

Manuver Emiten Pelayaran: SMDR, CBRE, HUMI Cs Tancap Gas Tambah Armada 2025

Emiten Grup Sinar Mas (DSSA) Ungkap Sumber Dana Proyek Data Center Rp4,9 Triliun
Korporasi
27 menit yang lalu

Emiten Grup Sinar Mas (DSSA) Ungkap Sumber Dana Proyek Data Center Rp4,9 Triliun

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)
Kurs
47 menit yang lalu

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif
Emas
50 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

4

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

5

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

4

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

5

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif