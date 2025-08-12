Bisnis Indonesia Premium
Masuk Indeks MSCI, BEI Catat Ada Transaksi Nego Saham PTRO Rp639,59 Miliar

Saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) masuk MSCI, transaksi nego Rp639,59 miliar, IHSG naik 2,44% ke rekor 7.791,69.
Selasa, 12 Agustus 2025 | 18:11
Warga melintas di dekat logo Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (1/6/2025). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Warga melintas di dekat logo Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (1/6/2025). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia mencatat terjadi transaksi di pasar negosiasi bernilai besar terhadap saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) senilai lebih dari Rp600 miliar pada hari ini, Selasa (12/8/2025).

Pada perdagangan hari ini, nilai transaksi saham menembus Rp20,12 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari volume perdagangan 29,78 miliar saham dan jumlah frekuensi sebanyak 2,21 juta kali.

Transaksi itu terjadi di tengah penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG). Pada hari ini, IHSG ditutup melesat 185,77 poin atau 2,44% ke level 7.791,69. Level itu sekaligus merupakan rekor level penutupan IHSG tertinggi sepanjang tahun berjalan 2025.

Di pasar reguler, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menghimpun nilai transaksi perdagangan paling jumbo yaitu mencapai Rp1,6 triliun pada hari ini.

Senada, dua saham bank papan atas lainnya juga mendulang nilai transaksi paling besar. Nilai transaksi saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) tercatat Rp1,5 triliun dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rp1,46 triliun.

Baca Juga : 10 Saham Paling Cuan Saat IHSG Bullish: TNCA, PPRE, IMPC Melejit

Selain itu, BEI juga mencatat nilai transaksi yang cukup besar di pasar non-reguler atau pasar negosiasi. Salah satunya dibukukan oleh saham PT Petrosea Tbk. (PTRO).

Berdasarkan data BEI, nilai transaksi non-reguler terbesar dibukukan oleh saham PTRO senilai Rp639,59 miliar. Nilai transaksi itu melibatkan 213.988.200 saham PTRO lewat 4 kali transaksi.

Apabila diestimasi, saham PTRO ditransaksikan pada harga pelaksanaan Rp2.988 per saham di pasar non-reguler. Level harga itu di bawah harga pasar saham PTRO yang diperdagangkan di atas Rp3.000 per saham.

Baca Juga : Bedah Kinerja Saham MSCI Mini Agustus 2025, Ada PTRO, RATU, hingga TAPG

Nilai transaksi crossing saham PTRO itu jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi saham tersebut di pasar reguler BEI merekap nilai tansaksi saham anak usaha PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) mencapai Rp388,98 miliar pada hari ini.

Transaksi itu terjadi di tengah kabar masuknya saham PTRO ke dalam indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Dalam pengumuman resmi MSCI pada 8 Agustus 2025, MSCI menyampaikan hasil kocok ulang atau rebalancing indeks yang akan berlaku efektif mulai 27 Agustus 2025.

Petrosea Tbk. - TradingView

Dalam pengumuman tersebut, saham PTRO yang terafiliasi dengan konglomerat Prajogo Pangestu masuk sebagai konstituen MSCI Small Cap Index. PTRO masuk barisan bersama dengan empat konstituen baru lainnya, yaitu PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), dan PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG).

Pada penutupan perdagangan hari ini, saham PTRO parkir di level Rp3.860 setelah menguat 150 poin atau 4,04%. Sepanjang hari ini, PTRO bergerak di rentang Rp3.630-Rp3.880 per saham. 

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

