Iran VS Israel Kian Memanas, Harga Emas Tembus Rp38 Juta per Ons

Harga emas dunia naik ke level tertinggi sepanjang masa hingga US$2.400 per ounce atau sekitar Rp38,68 juta per ons

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga emas dunia naik ke level tertinggi sepanjang masa hingga US$2.400 per ounce atau sekitar Rp38,68 juta per ons dengan kurs Rp16.117 pada Jumat dini hari (13/2/2024) karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah mendorong investor untuk mencari perlindungan pada aset-aset safe-haven.

Harga emas di pasar spot turun 0,8% menjadi US$2.353.35 per ounce pada 13:40. ET (1740 GMT), mengambil jeda setelah mencapai rekor tertinggi US$2.419.79. Harga naik sekitar 1% untuk minggu ini dengan harga emas berjangka AS ditutup 0,1% lebih tinggi pada US$2,374.1.

Mengambil isyarat dari momentum kenaikan emas, platinum menguji level kunci US$1.000 per ounce ke level tertinggi dalam hampir empat bulan.

“Yang benar-benar menunjukkan kekuatan emas adalah indeks dolar AS dan imbal hasil Treasury meningkat, namun emas terus menguat dengan kuat – itu sangat menunjukkan permintaan safe-haven yang kuat,” kata Jim Wyckoff, analis senior di Kitco Metals dikutip dari Reuters.

Serangan yang dilaporkan akan segera dilakukan oleh Iran terhadap Israel adalah ancaman yang nyata dan dapat dilakukan, kata Gedung Putih, tanpa memberikan rincian mengenai kemungkinan waktunya, dan menegaskan kembali bahwa AS menganggap serius komitmennya untuk membela Israel.

“Emas terus menguat karena kita menyaksikan ketakutan akan kehilangan gambaran yang jelas,” Ole Hansen, kepala strategi komoditas di Saxo Bank, mengatakan dalam sebuah catatan.

Lonjakan emas baru-baru ini terjadi meskipun para pedagang menarik kembali taruhan untuk penurunan suku bunga lebih awal dari Federal Reserve.

"Emas telah mundur dari beberapa data yang biasanya negatif. Akan wajar jika melihat koreksi di pasar bullish, namun trennya akan terus positif," kata Chris Gaffney, presiden pasar dunia di EverBank.

Sementara itu, Goldman Sachs menaikkan perkiraan harga emas akhir tahun menjadi $2.700 per ounce dari $2.300, mengutip ketidakpedulian pasar bullish terhadap faktor makro yang biasa terjadi.

Perak di pasar spot turun 1% menjadi $28,21 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sejak awal tahun 2021. Platinum naik 0,6% menjadi $985,65 dan paladium menguat 0,9% menjadi $1,055.62.

Ketiga logam tersebut bersiap untuk kenaikan mingguan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel