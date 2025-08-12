Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Emiten Grup Sinar Mas (DSSA) Ungkap Sumber Dana Proyek Data Center Rp4,9 Triliun

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dari Grup Sinar Mas mengungkapkan sumber pendanaan proyek data center Rp4,9 triliun.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:03
Share
Karyawan melakukan pengecekan di ruangan Data Center di Jakarta, Senin (24/7/2023) JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan melakukan pengecekan di ruangan Data Center di Jakarta, Senin (24/7/2023) JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) mengungkap sumber pendanaan proyek data center yang diestimasi menelan belanja modal hingga Rp4,9 triliun.

Direktur DSSA David Fernando Audy dan Mona Angelique Susanto menjabarkan bahwa perseroan tengah menggarap proyek data center yang berlokasi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Proyek itu ditangani oleh dua entitas yang terafiliasi dengan DSSA, yaitu PT Kuningan Mas Gemilang (KMG) yang merupakan entitas anak tidak langsung perseroan dan PT LG Sinarmas Technology Solutions (LGSM) yang merupakan perusahaan patungan (joint venture/JV) LG CNS Co. Ltd. dan entitas Grup Sinar Mas PT SMPlus Digital Investama sebesar 50%.

Untuk melancarkan proyek tersebut, KMG dan LGSM telah menyepakati transaksi afiliasi senilai Rp1,22 triliun pada 4 Agustus 2025. Perjanjian tersebut, KMG membeli pekerjaan dari LGSM yang mencakup sistem mechanical electrical and plumbing (MEP), long lead equipment (LLE), information and communication technology (ITC), dan keamanan, serta sistem manajemen dan pengendalian terpadu untuk proyek pusat data SMX01.

"Total capex [capital expenditure] untuk proyek tersebut adalah sekitar Rp4,9 triliun," tulisnya dalam jawab tertulis kepada Bursa Efek Indonesia, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga : Masuk MSCI Global, Saham DSSA & CUAN Jadi Magnet Baru Investor Asing

Lebih terperinci, David dan Mona mengungkap sumber pendanaan untuk proyek data center DSSA yang bernilai jumbo tersebut.

"Pendanaan untuk proyek ini berasal dari kombinasi sebagian dana Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 dan pinjaman dari bank," paparnya.

Berdasarkan data BEI, Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 diterbitkan senilai Rp1,5 triliun dan dicatatkan pada 6 Juni 2024.

Baca Juga : Kebut Proyek Data Center, Emiten Grup Sinar Mas (DSSA) dan LG Teken Transaksi Rp1,22 Triliun

Manajemen DSSA juga menjabarkan pertimbangan perseroan menggarap proyek data center yang menelan nilai investasi besar itu.

Berdasarkan feasibity study DSSA, proyek pusat data di Jakarta dinilai merupakan investasi yang menarik dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan pusat data, dampak limpahan (spillover) dari pasar regional, konsentrasi geografis dan peluang diversifikasi lokasi, serta profil imbal hasil yang kompetitif dan menarik.

Adapun, target pasar bisnis pusat SMX01 yang akan dibangun adalah perusahaan lokal dan multinasional di berbagai sektor industri, serta hyperscaler yang membutuhkan layanan pusat data yang aman dan andal untuk mendukung kebutuhan infrastrutur teknologi informasi mereka.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga
Premium
1 jam yang lalu

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA

Tersengat Sentimen MSCI, Saham DSSA Sentuh Rekor ATH

Tersengat Sentimen MSCI, Saham DSSA Sentuh Rekor ATH

Penghuni Baru Indeks MSCI Saham Dian Swastika (DSSA) Melesat Hampir 20%

Penghuni Baru Indeks MSCI Saham Dian Swastika (DSSA) Melesat Hampir 20%

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

Kans Emiten Prajogo Pangestu BREN, CUAN & PTRO Masuk Indeks MSCI Jelang Rebalancing

Kans Emiten Prajogo Pangestu BREN, CUAN & PTRO Masuk Indeks MSCI Jelang Rebalancing

Cloudera Beberkan Alasan Akuisisi Taikun

Cloudera Beberkan Alasan Akuisisi Taikun

Cloudera Data Services Hadirkan Private AI di Data Center

Cloudera Data Services Hadirkan Private AI di Data Center

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tower Bersama (TBIG) Bayar Lunas Obligasi Rp721,39 Miliar
Korporasi
3 menit yang lalu

Tower Bersama (TBIG) Bayar Lunas Obligasi Rp721,39 Miliar

Manuver Emiten Pelayaran: SMDR, CBRE, HUMI Cs Tancap Gas Tambah Armada 2025
Korporasi
21 menit yang lalu

Manuver Emiten Pelayaran: SMDR, CBRE, HUMI Cs Tancap Gas Tambah Armada 2025

Emiten Grup Sinar Mas (DSSA) Ungkap Sumber Dana Proyek Data Center Rp4,9 Triliun
Korporasi
26 menit yang lalu

Emiten Grup Sinar Mas (DSSA) Ungkap Sumber Dana Proyek Data Center Rp4,9 Triliun

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)
Kurs
47 menit yang lalu

Rupiah Ditutup Kontraksi jadi Rp16.289 per Dolar AS Hari Ini (12/8)

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif
Emas
50 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

4

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

5

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

IDXInfra dan IDXTechno Pendorong Laju IHSG, Intip Ramalan Rotasi Saham Laggard

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Penjualan Mobil Astra International (ASII) Juli 2025 Naik 8,2%

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

Saham TLKM, MAPI, hingga CPIN Dorong Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

PREMIUM NOTES: Manuver BlackRock di SIDO hingga Reksa Dana Campuran Boy Thohir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 12 Agustus

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 11 Agustus 2025

3

Garuda Indonesia (GIAA) Bayar Tantiem, Chairal Tanjung Terima 2,36 Juta Saham

4

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

5

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif