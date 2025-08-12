Harga Jual Emas Antam Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Harga emas Antam turun Rp21.000 jadi Rp1.924.000/gram pada 12 Agustus 2025. Buyback Rp1.770.000/gram. Pajak berlaku sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas Antam di situs Logam Mulia turun Rp21.000 pada Selasa 12 Agustus 2025.

Emas Antam yang kemarin dijual Rp1.945.000 kini menjadi Rp1.924.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.770.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Berikut adalah harga emas hari ini Selasa 12 Agustus 2025 dilansir dari Logam Mulia

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.012.000.

‎- Harga emas 1 gram: Rp1.924.000.

‎- Harga emas 2 gram: Rp3.788.000.

- Harga emas 3 gram: Rp5.657.000.

‎- Harga emas 5 gram: Rp9.395.000.

‎- Harga emas 10 gram: Rp18.735.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp46.712.000.

‎- Harga emas 50 gram: Rp93.345.000.

‎- Harga emas 100 gram: Rp186.612.000.

‎- Harga emas 250 gram: Rp466.265.000.

‎- Harga emas 500 gram: Rp932.320.000.

‎- Harga emas 1.000 gram: Rp1.864.600.000.

Jadi jika Anda membeli emas 1 gram, maka Anda akan dikenakan Rp1.924.000 dengan pajak.

Sementara jika hendak menjual, emas ukuran 1 gram Anda akan dihargai Rp1.770.000 per gram (dipotong pajak).