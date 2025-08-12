Harga Emas Anjlok Rp21.000, Begini Tips Buyback Biar Tetap Cuan

Harga emas Antam turun Rp21.000 menjadi Rp1.924.000/gram. Untuk buyback yang menguntungkan, jual di kantor pusat Antam, toko emas, atau marketplace.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga logam mulia emas Antam di situs Logam Mulia turun Rp21.000 hari ini, Selasa 12 Agustus 2025.

Harga yang semula menyentuh Rp1.945.000 kini menjadi Rp1.924.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.770.000 per gram.

Jika Anda ingin buyback hari ini, ada beberapa cara yang bisa membuat Anda tetap untung.

Sebagaimana diketahui harga buyback hari ini sebesar Rp1.770.000.

Jika Anda sebelumnya membeli emas di bawah harga buyback hari ini tersebut, maka sejatinya Anda sudah untung.

Namun agar emas Antam Anda dihargai mahal, simak beberapa tempat terbaik untuk buyback logam mulia Antam berikut ini.

Cara Buyback Antam Biar Cuan

1. Kantor Pusat Antam

Jika Anda ingin mendapatkan cuan dari buyback Antam, silahkan jual ke kantor pusat Antam di Jakarta. Sebab di sini, biasanya emas akan dihargai tinggi sekitar hingga 90%.

2. Toko emas

Toko emas bisa memberikan uang tunai dengan cepat, tetapi harga buyback yang ditawarkan biasanya lebih rendah (sekitar 70%–80%) dan proses transaksinya relatif rumit.

3. Marketplace end-user

Anda juga bisa memanfaatkan aplikasi marketplace atau langsung menawarkan ke end user yang dapat memberikan harga jual lebih tinggi.

Biasanya, harganya tak jauh beda dari harga beli Antam saat ini. Misal saat ini harga jual Antam di angka Rp1.770.000 maka di marketplace Anda bisa menjualnya Rp1.850.000 atau bahkan lebih.