RUPSLB Pertamina Geothermal (PGEO) Bahas Kinerja dan Pergantian Direksi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa (RUPSLB) yang membahas kinerja positif sepanjang 2023 dan penggantian direksi.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi mengatakan realisasi produksi hingga September 2023 mencapai 3.586 Gigawatt jam (GWh). Capaian ini menunjukkan peningkatan produksi sebesar 4,3% di periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Peningkatan produksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor,” kata Julfi, dikutip Selasa (13/2/2024)

Salah satunya adalah dengan selesainya proyek pemipaan debottlenecking di area Ulubelu dan adanya percepatan penyelesaian aktivitas pemeliharaan terencana di sejumlah pembangkit listrik di wilayah kerja Perseroan.

Pada kesempatan RUPSLB yang digelar Senin (12/2/2024), PGEO juga mengangkat Yurizki Rio sebagai direktur keuangan yang baru, menggantikan Nelwin Aldriansyah yang sudah menjabat selama 3 tahun.

Komisaris Utama PGE Sarman Simanjorang mengatakan, pergantian kepengurusan direksi tersebut merupakan langkah wajar bagi perseroan.

"Langkah strategis ini kami lakukan guna memperkuat manajemen keuangan dan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan di industri panas bumi yang semakin potensial masa depannya," kata Sarman, dikutip dari Antara, Selasa (13/2/2024).

Yurizki Rio sebelumnya menduduki posisi sebagai Director-Head of Investment Banking Advisory/M&A di PT BNI Sekuritas (BNIS). Dia telah berkecimpung di industri keuangan selama 15 tahun dengan spesialisasi keahlian dalam mencari sumber pembiayaan atau pendanaan, restrukturisasi utang, merger dan akuisisi, serta membuat model sistem pembayaran digital.

Yurizki Rio secara konsisten menekuni program studi keuangan. Dia memegang gelar sarjana dari University of Texas, Dallas, Amerika Serikat serta gelar master dari Universitas Prasetya Mulya.

Sarman mengatakan, tantangan bisnis PGEO di masa mendatang harus bisa diantisipasi dengan semangat baru. Dia meyakini pengalaman yang dibawa Yurizki Rio dapat menjadi faktor utama untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perseroan.

Sarman juga menyampaikan apresiasi atas kinerja yang sudah diberikan Nelwin selama menjabat direktur keuangan 3 tahun terakhir. Menurutnya, Nelwin telah berkontribusi secara signifikan dalam mendorong kinerja keuangan perseroan menjadi lebih baik.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, PGEO mengatakan sepanjang 2024, pihaknya akan melanjutkan EPCC proyek Lumut Balai unit 2 dan melanjutkan pengembangan Lahendong unit 7 dan 8 dengan kapasitas 2x20 megawatt.

Ekspansi EPCC proyek Lumut Balai unit 2 akan menambah kapasitas terpasang PGEO sebesar 55 megawatt. Proyek Lumut Balai tersebut akan menggunakan dana dari pinjaman JICA dan sisa dana IPO.

Proyek Lumut Balai memang mendapatkan dana dari Japan Cooperation Agency sebesar 26.966 yen atau sekitar Rp2,83 triliun. Sementara itu, nilai investasi total Lumut Balai unit 2 yaitu sebesar US$700 juta atau sekitar Rp10,5 triliun.

Selain itu, PGEO melakukan pembentukan Joint Venture Company (JVC), yaitu PT Cahaya Anagata Energy bersama Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd. (Chevron) untuk mengembangkan Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News