Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Siasat Emiten Afiliasi Hermanto Tanoko (BLES) Pacu Kinerja Semester II/2025

PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES) tingkatkan kinerja semester II/2025 setelah meresmikan pabrik kelima di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 12:25
Share
PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES). Bisnis Indonesia/ Artha Adventy.
PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES). Bisnis Indonesia/ Artha Adventy.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten yang terafiliasi dengan Hermanto Tanoko, PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES) memacu kinerja pada semester II/2025 setelah meresmikan pabrik kelima di Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Produsen bata ringan dengan merek Blesscon dan Superiore Block itu telah meresmikan pabrik kelima pada 28 Juli 2025. Peresmian fasilitas produksi BLES itu menjadi momentum penting dalam strategi ekspansi perseroan yang 18,05% sahamnya dimiliki oleh PT Tancorp Investama Mulia yang terafiliasi dengan Hermanto Tanoko. 

Direktur Keuangan BLES Andrew menyampaikan kehadiran pabrik baru ini diharapkan memperkuat pasokan di wilayah tengah Pulau Jawa, memperpendek rantai distribusi, menekan biaya logistik dan membuka lapangan pekerjaan untuk warga lokal. 

Di tengah tantangan industri konstruksi, BLES membukukan kinerja positif pada Juli 2025. Berdasarkan data perseroan, volume penjualan pada Juli 2025 sebesar 345.000 m3. Capaian tersebut telah mendekati rekor volume penjualan tertinggi sepanjang sejarah berdirinya perusahaan. 

Volume penjualan itu meningkat 13% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh permintaan yang kuat dari sektor pembangunan infrastruktur dan perumahan, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Baca Juga : Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Dari sisi nilai penjualan, Andrew menjelaskan Superior Prima Sukses meraih pendapatan kotor sebesar Rp140 miliar pada Juli 2025, atau naik 27% dibandingkan dengan Juni 2025. 

Menurutnya, pertumbuhan nilai penjualan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan volume, tetapi juga strategi pemasaran dan distribusi yang ditingkatkan, serta fokus pada efisiensi rantai pasok. 

“Kinerja keuangan membaik meskipun belum optimal. Pencapaian bottom line BLES selama semester I dapat disamai oleh kinerja BLES pada Juli saja,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (21/8/2025). 

Andrew menyampaikan bahwa capaian Juli 2025 menjadi bukti ketahanan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar, terutama pada semester II/2025. 

“Kami optimistis dapat mempertahankan tren positif ini dengan fokus pada efisiensi, ekspansi pasar, dan penguatan merek,” imbuhnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Hikayat Suksesi Pemilik BCA dari Salim, BPPN hingga Grup Djarum
Premium
9 menit yang lalu

Historia Bisnis: Hikayat Suksesi Pemilik BCA dari Salim, BPPN hingga Grup Djarum

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI
Premium
1 jam yang lalu

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Emiten Hermanto Tanoko (BLES) Bangun Pabrik Baru, Kapasitas Produksi Naik 22%

Emiten Hermanto Tanoko (BLES) Bangun Pabrik Baru, Kapasitas Produksi Naik 22%

Emiten Hermanto Tanoko (BLES) Putuskan Tebar Dividen Rp3,6 per Saham

Emiten Hermanto Tanoko (BLES) Putuskan Tebar Dividen Rp3,6 per Saham

Tambah Pabrik, Produsen Bata Ringan BLES Pacu Pendapatan

Tambah Pabrik, Produsen Bata Ringan BLES Pacu Pendapatan

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Adu Cuan Emiten Tanoko AVIA, CLEO, MERI kala Crazy Rich Surabaya Semarakkan Aksi IPO

Adu Cuan Emiten Tanoko AVIA, CLEO, MERI kala Crazy Rich Surabaya Semarakkan Aksi IPO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Siasat Emiten Afiliasi Hermanto Tanoko (BLES) Pacu Kinerja Semester II/2025
Korporasi
44 menit yang lalu

Siasat Emiten Afiliasi Hermanto Tanoko (BLES) Pacu Kinerja Semester II/2025

Kinerja Reksa Dana Saham Tersengat Rebound IHSG Semester II/2025
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Kinerja Reksa Dana Saham Tersengat Rebound IHSG Semester II/2025

Harga Emas Meledak! Simak Cara Cek Antam Asli atau Tidak 2025
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Meledak! Simak Cara Cek Antam Asli atau Tidak 2025

Tips Buyback Emas Biar Cuan Maksimal
Emas
1 jam yang lalu

Tips Buyback Emas Biar Cuan Maksimal

FKS Multi Agro (FISH) Dapat Lampu Hijau Stock Split 1:10
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

FKS Multi Agro (FISH) Dapat Lampu Hijau Stock Split 1:10

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

3

Grup Harita (TIRT) Akhiri Bisnis Kayu, Tarik Pinjaman Pemegang Saham Rp200 Miliar untuk Pivot

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Latihan PLA China Jelang Parade Miiter
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

3

Grup Harita (TIRT) Akhiri Bisnis Kayu, Tarik Pinjaman Pemegang Saham Rp200 Miliar untuk Pivot

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000