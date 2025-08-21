RUPSLB PGEO Tunjuk Gigih Udi Atmo sebagai Komisaris Utama, Intip Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) resmi menunjuk Gigih Udi Atmo sebagai Komisaris Utama, menggantikan Sarman Simanjorang. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Manajemen PGEO menilai penunjukan Gigih sebagai langkah strategis yang dapat mendorong akselerasi transisi energi nasional, khususnya melalui optimalisasi pengembangan panas bumi. Perseroan menargetkan kapasitas terpasang meningkat dari 727 megawatt (MW) menjadi 1 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan, serta mencapai 1,7 GW pada 2034.

Direktur Utama PGEO, Julfi Hadi, menyambut positif pengangkatan ini. “Penunjukan Bapak Gigih akan memperkuat arah bisnis Perseroan dan memastikan PGE tetap berada di jalur yang tepat, khususnya dalam meningkatkan kinerja bisnis serta memperkokoh portofolio energi hijau,” ujarnya.

Gigih Udi Atmo merupakan profesional di bidang energi terbarukan dan kelistrikan, dengan gelar Ph.D. di bidang Infrastructure Engineering serta Master of Engineering Project Management dari University of Melbourne, setelah menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada.

Sebelum menjadi Komisaris Utama, Gigih menjabat sebagai Komisaris PGE sejak Juli 2024. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Direktur Panas Bumi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Kariernya juga mencakup posisi Direktur Konservasi Energi (2022–2024) dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya (2020–2022).

Dalam RUPSLB yang sama, PGE mengangkat Mohammad Firmansyah sebagai Komisaris Independen, dan menggeser Abdulla Zayed dari Komisaris Independen menjadi Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris PGEO saat ini:

Komisaris Utama: Gigih Udi Atmo

Komisaris Independen: Abdul Musawir Yahya

Komisaris Independen: Mohammad Firmansyah

Komisaris: Abdulla Zayed

Komisaris: John Eusebius Iwan Anis

Susunan Direksi:

Direktur Utama: Julfi Hadi

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan: Edwil Suzandi

Direktur Operasi: Ahmad Yani

Direktur Keuangan: Yurizki Rio

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.