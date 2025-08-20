Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aviana Sinar Abadi (IRSX) Rancang Rights Issue 12,39 Miliar Saham Baru

Aviana Sinar Abadi (IRSX) berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 12,39 miliar saham baru untuk mendukung ekspansi dan memperkuat struktur modal.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 06:43
Share
Listing saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk. pada, Selasa 7 Februari 2023/Dok.BEI.
Listing saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk. pada, Selasa 7 Februari 2023/Dok.BEI.
Ringkasan Berita
  • PT Aviana Sinar Abadi Tbk. (IRSX) berencana melakukan rights issue sebanyak 12,39 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp15 per saham, disertai penerbitan Waran Seri II.
  • Tujuan dari penerbitan saham dan waran ini adalah untuk mendukung ekspansi usaha dan memperkuat struktur permodalan perseroan.
  • Pelaksanaan rights issue ini dapat menyebabkan risiko dilusi bagi pemegang saham lama yang tidak menggunakan haknya, dengan potensi penurunan kepemilikan hingga 66,67% dari total modal disetor.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten energi dan infrastruktur PT Aviana Sinar Abadi Tbk. (IRSX) berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD I) atau rights issue sebanyak-banyaknya 12,39 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp15 per saham.

Jumlah saham baru ini setara dengan 66,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan rights issue. Selain itu, penerbitan saham baru akan disertai penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 1,86 miliar waran, dimana setiap 100 saham baru melekat 15 waran. Setiap waran dapat ditukar menjadi satu saham baru sesuai ketentuan yang akan ditetapkan di prospektus.

Manajemen IRSX menyatakan, penerbitan saham dan waran ini bertujuan untuk mendukung ekspansi usaha serta memperkuat struktur permodalan perseroan.

"Dana yang diperoleh dari PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri II akan digunakan untuk investasi modal (capex) maupun modal kerja (opex) dalam rangka pengembangan bisnis," kata manajemen IRSX dalam keterbukaan informasi, Selasa (19/8/2025).

Perseroan menegaskan jumlah final saham yang diterbitkan dan harga pelaksanaan hak memesan saham serta waran akan diumumkan melalui prospektus setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pernyataan pendaftaran PMHMETD I dinyatakan efektif.

Pelaksanaan rights issue dan penerbitan waran direncanakan berlangsung segera setelah pernyataan pendaftaran disetujui OJK. Perseroan menargetkan pelaksanaan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan sejak persetujuan RUPSLB.

Baca Juga

Dampak keuangan dari rights issue ini diharapkan meningkatkan ekuitas, memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas, serta menambah aset perseroan. Langkah ini juga diproyeksikan menambah likuiditas perdagangan saham IRSX di pasar modal.

Namun, perseroan mencatat risiko dilusi bagi pemegang saham lama yang tidak menggunakan haknya. Jika pemegang saham tidak melaksanakan HMETD, kepemilikan mereka dapat turun hingga 66,67% dari total modal disetor pasca-rights issue. Risiko ini juga berdampak pada potensi pengurangan kontrol dalam keputusan strategis perseroan.

Sejauh ini, manajemen mengungkapkan tidak terdapat keberatan dari pihak terkait terhadap rencana penambahan modal ini.

Perseroan telah menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 September 2025 untuk meminta persetujuan para pemegang saham. Beberapa tanggal penting yang berkaitan antara lain: pemberitahuan agenda ke OJK pada 12 Agustus, pengumuman RUPSLB 19 Agustus, daftar pemegang saham yang berhak pada 2 September, serta iklan pemanggilan RUPSLB 3 September 2025.

Manajemen IRSX optimistis rencana rights issue dan penerbitan waran akan memberi dorongan bagi ekspansi perusahaan, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan daya saing perseroan di sektor energi dan infrastruktur.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Arah BlackRock Cs dan Petinggi Amman Mineral di Saham AMMN
Premium
14 menit yang lalu

Beda Arah BlackRock Cs dan Petinggi Amman Mineral di Saham AMMN

Investor Kakap yang Koleksi Saham Astra (ASII) di Tengah Rencana Akuisisi dan Ekspansi
Premium
1 jam yang lalu

Investor Kakap yang Koleksi Saham Astra (ASII) di Tengah Rencana Akuisisi dan Ekspansi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa

Umumkan Pengendali Baru, Saham Aviana Sinar Abadi (IRSX) Disuspensi Bursa

Aviana Sinar Abadi (IRSX) Targetkan Pendapatan Rp522,6 Miliar

Aviana Sinar Abadi (IRSX) Targetkan Pendapatan Rp522,6 Miliar

Sektor Finansial dan Basic Materials Dominasi Pipeline Obligasi BEI

Sektor Finansial dan Basic Materials Dominasi Pipeline Obligasi BEI

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others

Raja Roti Cemerlang (BRRC) Bidik Peluang dari Program Makan Bergizi Gratis

Raja Roti Cemerlang (BRRC) Bidik Peluang dari Program Makan Bergizi Gratis

Merasa Rugi, Pemegang Waran Smartfren (FREN) Bakal Ajukan Gugatan Class Action

Merasa Rugi, Pemegang Waran Smartfren (FREN) Bakal Ajukan Gugatan Class Action

Aviana Sinar Abadi (IRSX) Bukukan Kenaikan Pendapatan 347% Kuartal III/2023

Aviana Sinar Abadi (IRSX) Bukukan Kenaikan Pendapatan 347% Kuartal III/2023

Aviana Sinar (IRSX) Garap Bisnis Digital Perusahaan Terafiliasi NU

Aviana Sinar (IRSX) Garap Bisnis Digital Perusahaan Terafiliasi NU

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot
Emas
16 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

Link Net (LINK) Cetak Rugi Rp691,69 Miliar di Tengah Kabar Akuisisi oleh Surge (WIFI)
Korporasi
21 menit yang lalu

Link Net (LINK) Cetak Rugi Rp691,69 Miliar di Tengah Kabar Akuisisi oleh Surge (WIFI)

Sinyal Pemulihan Saham Bluechip, Emiten LQ45 Bangkit dari Tekanan
Rekomendasi
32 menit yang lalu

Sinyal Pemulihan Saham Bluechip, Emiten LQ45 Bangkit dari Tekanan

Laba Bersih Siloam (SILO) Melonjak 45,35% Jadi Rp456,82 Miliar Semester I/2025
Korporasi
34 menit yang lalu

Laba Bersih Siloam (SILO) Melonjak 45,35% Jadi Rp456,82 Miliar Semester I/2025

IHSG Rawan Tertekan Jelang Keputusan BI, Pantau Saham CPIN, LSIP, MDKA & PTRO
Rekomendasi
45 menit yang lalu

IHSG Rawan Tertekan Jelang Keputusan BI, Pantau Saham CPIN, LSIP, MDKA & PTRO

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram

5

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Peluang Akuisis Bank Syariah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram

5

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang