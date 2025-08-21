PREMIUM NOTE: Prospek saham Happy Hapsoro (RATU), BYD, GOTO, hingga Blackrock di PGEO

Prospek saham Happy Hapsoro (RATU), BYD, GOTO, hingga Blackrock di PGEO menjadi berita pilihan Bisnis Indonesia Premium.

Bisnis.com, JAKARTA– Saham PT Raharja Energi Cepu (RATU) mendekati target harga analis, sementara PT Rukun Raharja (RAJA) mengurangi kepemilikan sahamnya di RATU.

1. Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Saham emiten migas terafiliasi Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) diperdagangkan mendekati target harga yang dipasang analis, seiring PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) melaporkan aksi divestasi sebagian sahamnya. Berita selangkapnya klik di sini.

2. Pesona BYD, Pendatang Baru yang Balap Pemain Lama Otomotif di Indonesia



Usia BYD terbilang baru di industri otomotif Indonesia. Meski begitu, pesonanya sudah bisa membalap penjualan para pemain lama. BYD hadir di Tanah Air melalui PT BYD Motor Indonesia selaku agen pemegang merek (APM). Produk kendaraan asal China itu pertama kali diperkenalkan ke publik melalui ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 pada 18 Januari.Berita selangkapnya klik di sini.

3. Following BlackRock, Credit Agricole Picks Up 43.99 Million GOTO Shares



French banking and financial services giant Credit Agricole Group was reported to have acquired 43.99 million shares of PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) as of August 2025.Berita selangkapnya klik di sini.

4. Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar



Kejutan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin pada Rabu (20/8/2025) berpotensi menekan pertumbuhan margin bunga bersih (NIM) perbankan nasional di tengah tekanan likuiditas.Berita selangkapnya klik di sini.

5. Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO



Blackrock secara berkala pada tahun ini mengakumulasi saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO). Blackrock melawan arah investor kakap lain yang sedikit mengurangi saham PGEO. Berita selangkapnya klik di sini.