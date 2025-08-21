Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

IHSG berpeluang lanjut menguat menguji level 8.025-8.102 pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025), usai Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:25
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang lanjut menguat menguji level 8.025-8.102 pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025), usai Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan. Sejumlah saham turut masuk radar rekomendasi analis.

Tim Analis MNC Sekuritas mencatat IHSG ditutup menguat 1,03% ke level 7.943 pada perdagangan Rabu (20/8/2025), yang disertai dengan munculnya volume pembelian. MNC memperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

“Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025-8.102, namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831.,” tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Rabu (20/8/2025).

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memproyeksikan level support IHSG berada di 7.800 dan 7.680, sedangkan level resistance di 8.008 dan 8.103. Saham-saham yang masuk dalam radar rekomendasi mencakup BRMS, BRPT, SMBR, dan TKIM.

Sementara itu, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan pelonggaran moneter yang dilakukan bank sentral bisa mendorong kinerja emiten perbankan.

"BI yang menerapkan kebijakan pelonggaran moneter berpotensi mengerek permintaan kredit dan mendorong kinerja bank. Selain itu, emiten bank juga dapat diuntungkan dari pertumbuhan investasi dan juga konsumsi yang dapat mendukung ekspansi," kata Nafan.

Baca Juga

Untuk diketahui, RDG Bank Indonesia memutuskan kembali memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%. Kemudian, BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Facility 25 bps menjadi 5,75%. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan penilaian terhadap kondisi makro dan mikroprudensial selama beberapa bulan terakhir. Menurut Perry, kebijakan bank sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.

"Dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo melalui video conference, Rabu (20/8/2025).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga
Premium
23 menit yang lalu

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump
Premium
7 jam yang lalu

Indonesia Factories Switch to Alternative Energy Sources Amid Industrial Gas Supply Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

IHSG Hari Ini (20/8) Ditutup Naik ke 7.943 Usai BI Rate Ditetapkan jadi 5%

IHSG Hari Ini (20/8) Ditutup Naik ke 7.943 Usai BI Rate Ditetapkan jadi 5%

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Ambisi EBT Prabowo Bakal Sengat Pertamina Geothermal (PGEO)

Ambisi EBT Prabowo Bakal Sengat Pertamina Geothermal (PGEO)

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Indeks Bisnis-27 Dibuka Hijau, Ditopang Penguatan Saham CTRA, BMRI & INKP

Indeks Bisnis-27 Dibuka Hijau, Ditopang Penguatan Saham CTRA, BMRI & INKP

IHSG Dibuka Bertenaga ke 7.874 Jelang RDG BI, Saham BBRI hingga BMRI Menanjak

IHSG Dibuka Bertenaga ke 7.874 Jelang RDG BI, Saham BBRI hingga BMRI Menanjak

IHSG Rawan Tertekan Jelang Keputusan BI, Pantau Saham CPIN, LSIP, MDKA & PTRO

IHSG Rawan Tertekan Jelang Keputusan BI, Pantau Saham CPIN, LSIP, MDKA & PTRO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Rekomendasi
28 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025
Kurs
36 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Stok di AS Anjlok, Harga Minyak Mentah Melesat
Komoditas
41 menit yang lalu

Stok di AS Anjlok, Harga Minyak Mentah Melesat

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo
Korporasi
53 menit yang lalu

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Tertekan Saham Teknologi dan Antisipasi Pidato Powell
Bursa & Saham
56 menit yang lalu

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Tertekan Saham Teknologi dan Antisipasi Pidato Powell

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Mantan Wasekjen Gerindra & Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Waskita (WSKT)

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Layani 42 Juta Penumpang
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus

2

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Rp1.890.000 per Gram

3

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Pasar Spot

5

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025